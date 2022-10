Csendes főhajtás Beregszászban – az ’56-os hősök előtt tisztelegve

Immár 66 éve annak, hogy a kommunista elnyomás elleni békés budapesti tüntetés véres megtorlásba torkollott. 1956 őszén a sztálinista terrort és a szovjet megszállást megelégelő magyar nemzet szabadságszeretetéről és összetartó erejéről tett tanúbizonyságot.

Az ’56-os forradalom és szabadságharc hősei előtt a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet minden évben a beregszászi vasútállomás terén felállított emlékmű előtt hajt fejet. Idén a PCS a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és Magyarország Beregszászi Konzulátusával együtt csendes koszorúzás keretében emlékezett október 20-án.

Az eseményen jelen volt Stifter Ádám, a keleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár. Az újságíróknak elmondta, nagy megtiszteltetés, hogy részt vehet ezen a megemlékezésen és együtt emlékezhet az itteni magyarsággal.

Orosz Ildikó, a PCS elnöke hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyar civil szervezetek évtizedek óta megemlékeznek az ’56-os eseményekről. Kifejtette azt is, hogy a kárpátaljai magyar közösség már akkor is szolidáris volt, és érzékelte, hogy mi a háború.

– Ezt a szolidaritást megőriztük mostanáig, és most is fel tudjuk mérni, hogy mit jelent a háború. Azt is tudjuk, hogy mit jelent a szabadság. Ezért emlékezünk most csendes főhajtással, mert ’56 volt az az esemény – a pesti srácoknak és az egyetemista ifjúságnak köszönhetően –, ami a Szovjetunió felbomlásához vezetett, s amelynek következtében mi is itt állhatunk ma, mint magyar ifjak, és fejet hajthatunk a hősök előtt.