Húsvéti foglalkozás a Nagyberegi Tájházban

Hosszú ideje csöndes a Nagyberegi Tájház udvara. Elmaradtak a foglalkozások, és pihentek a játékok is. A közeledő ünnep azonban megtörte az ürességet. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet ismét húsvéti foglalkozást szervezett a tájházban.

Tojásfestés és hagyományos édesség készítése volt a program. Ám ezúttal nem a kárpátaljai iskolások vettek részt a foglalkozáson, hanem a Nagyberegen elszállásolt belső Ukrajnából – többnyire Kijevből, Harkovból, Mikolajivból – érkező menekültek. Körülbelül 60 fő jött el a tájházba, akik elsőként tájházi sétán vehettek részt.

A továbbiakban a szervezők szerették volna megmutatni a vidék hagyományos tojásfestési technikáit. Elsősorban hagymahéjban főtt és karcolt hímeseket készítettek Mester Baksa Andrea és Furman Éva helyi kézművesek, pedagógusok vezetésével. A karcolás időigényes, így jobbára mindenki legfeljebb egy tojást készített el. Újdonságnak számított a technika, legtöbbjük most készített első alkalommal ilyet.

A konyhában sárga túrót főztek. A hagyományos húsvéti édesség a görögkatolikusok ünnepi asztaláról nem hiányozhat, de más vallású családok is készítik. Az édes túrónak is nevezett édesség Nagyberegen és környékén is igen népszerű. A főzésben főként az édesanyák vettek részt. A gyerekek a hímesek mellett maradtak.

Az udvaron lévő népi játékok igazi újdonságnak számítottak a kicsik körében. Mint elmondták, ők eddig még nem játszottak ilyenekkel, így nagy örömöt jelentett számukra a közös játék.

A szervezők így szerettek volna segíteni az otthonukat elhagyni kényszerült családoknak.

A programot a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósította meg.

Gál Adél

Kárpátalja.ma