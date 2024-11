Mondd el képekkel – Kárpátalja a Te szemeddel címmel hirdetett nyílt fotópályázatot a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ). A pályázati anyag legjobb 25 alkotásából kiállítást rendeztek, amely az ünnepélyes eredményhirdetőn és díjátadón debütált.

Az eseménynek az MCC Beregszászi Képzési Központjának konferenciaterme adott otthont november 23-án.

Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke elmondta, hogy

a szervezet 2015 óta hirdeti meg a Kárpátalja a Te szemeddel fotópályázatot. Idén 90-en neveztek be 98 fotóval.

Szavai szerint a fotók által „betekintést nyerhetünk a mindennapokba, az emberek közötti kapcsolatokba, kihívásokra, problémákra, vagy éppen a közös örömökre”.

„Kárpátalja a miénk, Kárpátalja csodaszép. Érdemes itt élni, dolgozni, érdemes tenni azért, hogy itt legyen jövő”

– jelentette ki Dobsa István hozzátéve: bár most borúsnak tűnik a helyzet, „reméljük, hogy egyetlen vihar és esőzés sem tart örökké, majd könnyebb idő is érkezhet”.

Buczkó István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja köszöntőjében kiemelte: a kisebbségi lét sohasem volt könnyű, napjainkban pedig különösen nehéz.

Hangsúlyozta, hogy

Magyarország kormánya kiáll a kárpátaljai magyarság mellett és megad minden segítséget, amit tud. A konzul szerint fontosak a kiállításhoz hasonló rendezvények, amelyek annak bizonysága, hogy van közösségi élet.

A kiállítás fotóanyaga kapcsán megjegyezte:

a képek tükröznek egyfajta profizmust, „ami azt jelenti, hogy tehetség van bőven, és az MCC pedig igyekszik felkarolni a tehetségeket.”

A fotópályázatot háromtagú zsűri – Makó András és Szircsák Zoltán fényképészek, Szabó Kata újságíró – bírálta el. A bizottság nevében Szabó Kata olvasta fel Makó András üdvözletét és szakmai véleményét, aki egészségügyi okokból nem tudott részt venni az eseményen.

Makó András üzenetében azt írta, hogy a fotózás nem egyszerű, „szubjektív dolog, még akkor is, ha a kép egy objektíven, egy lencsén át lopódzik be a fényképezőgépünk érzékelőjébe és ezzel egyidőben sokszor a szívünkbe is, megragadva az élet egy szép, számunkra fontos pillanatát”. Kifejtette, hogy

„a pályázat célja is értékteremtés, egy aktuális év élményeinek, szépségeinek bemutatása. Bár nem volt kikötés, hogy csak 2024-ben készült alkotásokat lehet beküldeni, de bárhogy is legyen, ezek a fotók az idei pályázat albumába fognak belekerülni.”

Bátorított mindenkit a fotózásra, és arra, hogy jelentkezzenek a jövő évi versenyre is.

Mondd el képekkel – Kárpátalja a Te szemeddel eredménye:

helyezett: Heé Viktória – Tengerszem helyezett: Balogh Hanna – Falusi gyermekkor szépségei helyezett: Sápi Éva – Élő hagyomány

Különdíj: Kopor Ádám – Örök béke

Közönségdíj: Vasas Ibolya – Magyarok emlékhelye Verecke (több mint 700 kedveléssel)

A kiállított pályaművek készítői emléklapot és édességet kaptak.

A zsűri által díjazott fotók

A programot Magyarország kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatták.

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma