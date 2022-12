Kézművesség gyertyalángnál

Decemberben is folytatódnak a Pro Cultura Subcarpathica kézműves foglalkozásai a Nagyberegi Tájházban, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan. A keddi alkalom nem mindennapi körülmények között – gyertyák fénye mellett –zajlott.

Dercenből és Nagyberegről érkezett iskolás csoport a tájházba. Mintegy 60 fő alkotott a nap folyamán. A foglalkoztató teremben karácsonyi szalmadíszek készültek, a konyhában pedig mézeskalácsokat díszíthettek a gyerekek. Az alkalom meghozta az éneklő kedvet is. A gyertyák fénye mellett hangzott fel a Mennyből az angyal…, az Adventi hírnök… és más karácsonyi dalok. A gyerekek örömmel és szívből kántáltak.

A programokat az utóbbi időben külső tényezők nehezítik. Az áramkimaradások az intézményt is érintik. A Pro Cultura Subcarpathica munkatársainak eszerint kell megtervezniük az alkalmakat.

– Fel vagyunk készülve a nehezített körülményekre is. Eddig csak a légiriadókra kellett figyeljünk, hisz ez szakíthatta meg programunkat. Egy ideje azonban az áramkimaradás is fejtörést okoz – mondta el Gál Adél, programfelelős. – A december 6-i alkalmunk során az áramhiánnyal kellett megküzdenünk. A tájház amúgy is sötét szobáit gyertyákkal és tölthető lámpákkal világítottuk meg, hogy dolgozni tudjunk. Mivel mindig is kályhával fűtöttünk, ezért a melegedéssel szerencsére nincs problémánk.

Egyes csoportok messziről érkeznek, a hosszú út után nem szeretnének senkinek csalódást okozni a szervezők. Elmondásuk szerint a programok tervezése is nehéz, mivel gyakran van szükség a világításon kívül egyéb áramforrásra a kézművességhez és a konyhai tevékenységekhez egyaránt.

A tájházban legközelebb Luca-napi foglalkozásra készülnek.

A programok a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében valósulnak meg a Csoóri Sándor Alap, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

René

Kárpátalja.ma