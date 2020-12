Médiavilág – Erősödő értékteremtő szerep a karantén idején

A „karantén-állapot” nem csupán életünk napi rutinjainak megváltoztatását kívánja, értékrendünket is érinti. Egyre többen aktivizálódnak a virtuális térben, ami kihat a médiafogyasztási szokásokra is. Keresettebbé válnak azok a tartalmak, amelyek az ismereteken túl egyfajta útmutatást is adnak, és lelki erőforrásként is szolgálnak a nehéz helyzetekhez. Az elmúlt évben ezért az eddiginél is fontosabb volt a családbarát média jelenléte. A Média a Családért Alapítvány 13 éve azokat a családbarát cikkeket és műsorokat díjazza, amelyek a jól működő családok példáját is közvetíti, ugyanakkor megoldási javaslatokat is ad az őket érintő problémákra. Az idei év jelöltjeire a közönség 2021. január 15. éjfélig adhatja le voksát az Alapítvány honlapján.

A 2007-ben alapított Média a Családért-díj olyan magas szakmai színvonalat képviselő, nyomtatásban és online felületen megjelenő cikkeket, rádió- és televízióműsorokat jutalmaz, melyek célja nem csupán az olvasottság, hallgatottság vagy nézettség növelése, hanem elsődlegesen érdemi információ és segítség nyújtása a családok számára az őket érintő nehézségekben.

„2020 fordulópont volt. Így vagy úgy, de mindenkinek. Meg kellett birkóznunk az ismeretlennel, a bizonytalansággal, a mindennapi aggodalommal. Újra kellett tanulnunk, hogy mi a legfontosabb. Megértettük, hogy újra, igazán meg kell szeretnünk és becsülnünk, ami a miénk. Új értelmet nyert a család is. A Média a Családért-díj ezeknek az új felismeréseknek a kifejezése. Azokat a történeteket tünteti ki, amelyek a leghatékonyabb hétköznapi „vakcináink”. Megvédenek, erőt adnak, biztonságot nyújtanak és utat mutatnak.” – összegez Dr. Aczél Petra, a Média a Családért Alapítvány elnöke.

A megjelenéseket havonta szemlézik az anyaországban és 2016 óta a határon túli magyarlakta területeken is. A magyarországi és külhoni szakmai zsűri által havonta kiválasztott egy-egy jelöltet a Képmás magazinban, az Alapítvány weboldalán és Facebook oldalán is bemutatják. A közönség mindkét kategóriában akár több jelöltre is leadhatja szavazatát a mediacsaladert.hu oldalon.

Az idei jelöltek sokféle műfajban és megközelítésben foglalkoznak a családdal: téma például az egyszülős család, a testvér érkezése, a halál, az örökbefogadás, a látássérült családok és az otthonoktatás vagy a pornó hatása a gyerekek lelki fejlődésére.

„A Média a Családért-díj fontos értéket képvisel. Egyrészt inspiráló példákat ismerhetünk meg a pályázati anyagokon keresztül, másrészt ösztönözhetjük a média munkatársait arra, hogy ezzel a gondolatkörrel foglalkozzanak. Nem feketén-fehéren, nem idealizált módon szeretnénk látni/láttatni a családot, hanem a téma teljes összetettségében, ahogy a cégünknél is igyekszünk bemutatni azt, hogy hogyan változtatja meg a családok életét a digitalizáció.” – mondja Kutas István, a Magyar Telekom kommunikációs igazgatója, a díj főtámogatójának képviseletében.

Az eredményhirdetésre 2021. január 31-ig kerül sor. A két szakmai fődíj összege idén 1-1 millió forint, míg a közönségszavazás győztese a Kolping Hotel vendégszeretetét élvezheti családjával. A külhoni Média a Családért-díj a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával valósul meg.

A díj megalapítása óta összesen százkilenc újságíró részesült e szakmai elismerésben.

Részletek és szavazási lehetőség: mediaacsaladert.hu

A Média a Családért-díj 2020-ra jelölt újságírók:

A Külhoni Média a Családért-díj 2020-ra jelölt újságírók:

2020 ZSŰRI

Dr. Aczél Petra, a Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet igazgatója

Gáspár Mónika, a Család-barát magazin vezető szerkesztője (MTVA)

Keresztes Ilona, MTVA Kossuth Rádió, vezető szerkesztő

Király Eszter, az Én vagyok az apád blog alapítója

Martí Zoltán, a 777 alapító-főszerkesztője

Molnár-Bánffy Kata, kommunikációs szakember, a Képmás Kiadó és a Salt Communications ügyvezetője

Szám Katalin, a Képmás főszerkesztője

Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa