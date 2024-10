Ungváron is megemlékeztek ’56 hőseiről

Ungváron néma főhajtással és csendes koszorúzással rótták le tiszteletüket az emlékezők. Elsőként az 1956-os emlékműnél gyűltek össze.

Kulin Judit, a KMKSZ Ungvári Alapszerveztének elnöke az újságíróknak elmondta, hogy az ungvári magyarságnak is pont olyan fontos október 23-a, mint a teljes magyarság számára.

– Ez egy olyan jeles nap a történelmünkben, ami a szabadságról szól. (…) Nekünk, ungváriaknak saját hőseink vannak október 23-a kapcsán, amire én is büszke vagyok. Az iskola, a Dajka Gábor Líceum falán lévő emléktábla is tudatja a felnövekvő nemzedékkel, hogy mi is részei vagyunk a nagy magyarságnak.