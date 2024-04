Ősztől folytatódik az A Szakkör Kárpátalján is

Évről évre népszerűbb programnak számít a Nemzeti Művelődési Intézet által elindított projekt, az A Szakkör.

Kárpátalján három évvel ezelőtt indult az első képzés, akkor még kísérleti jelleggel. Akkor négy szakkört fogott össze a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet. A közösségek száma 2023-ban 24 csoportra bővült.

A most is zajló harmadik évadban a szakköri foglalkozások már 18 szakmát öleltek föl. A résztvevők hagyományos mesterségek és tevékenységek közül választhatnak, és öt fős csoportokban online, videók segítségével sajátíthatják el a tudnivalókat. A 2023-2024-es esztendőre hirdetett szakkörök még folyamatban vannak, ám már lehet jelentkezni a 2024-2025-ös időszak alkalmaira is.

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet koordinálásával ősztől ismét indulnak a foglalkozások Kárpátalján is. Egy-egy szakkör során húsz alkalommal találkoznak a résztvevők. Minden alkalommal egy adott alkotást kell elkészíteniük. A szakkörökhöz szükséges eszközöket, szerszámokat, alapanyagokat a Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja, s juttatja el az adott civil szervezeten keresztük a csoportokhoz. Az érdeklődők a Nemzeti Művelődési Intézet által összeállított oktatóvideók segítségével ismerhetik meg a munkafolyamatokat, s tudnak haladni saját szakterületükön belül.

A következő szakkörökre van lehetőség jelentkezni: Békés megyei hímzés; mézeskalács; vesszőfonás; bútorfestés; gyertyakészítés; a tojásfestés táji sajátosságai; kötés gyönggyel; éremgyűjtés; papírfonás; csuhé; nemezelés 2021 (szalaggyapjúval); nemezelés bundagyapjúval; makramé kezdő, kenderfonallal (2022); makramé középhaladó (zsinórfonallal); quilling; natúrkozmetika; baba-mama horgolás; csipkeverés; gyöngyfűzés; szövés kereten; palóc hímzés; horgolás zsinórfonallal és szalmafonás.

A szakkörökre még április 12-ig lehet jelentkezni a [email protected] e-mail címen, vagy a +380665295949-es telefonszámon.

Pro Cultura Subcarpathica