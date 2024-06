Semmelweis – filmbemutató és közönségtalálkozó Vecsei H. Miklóssal

Az esemény apropóján a 2023-ban bemutatott Semmelweis című magyar életrajzi drámát vetítették le. A rendezvényen Vecsei H. Miklós, a film főszereplője is jelen volt.

Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta, és felelevenítette a 104 évvel ezelőtti történéseket.

Vencel Endre, a Vándormozi kitalálója örömmel konstatálta, hogy teltházzal ünnepelhetnek itt, Kárpátalján. Mint mondta, ezen a napon a Kárpát-medencében több helyszínen együtt van a külhon magyarsága, és teltház előtt vetítik többek között a Semmelweis és a Most vagy soha! című filmeket.

A köszöntők után Sin Edina, a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház megbízott igazgatója beszélgetett Vecsei H. Miklóssal. A színész a Kárpátaljával való kapcsolatáról, itteni élményeiről is beszámolt. A beszélgetés során elhangzott, hogy a beregszászi premiert követően a Semmelweis-t számos kárpátaljai helyszínen láthatják majd az érdeklődők a közeljövőben.

Vecsei H. Miklós a Semmelweis kapcsán elmondta, hogyan tudott azonosulni a karakterrel, valamint, hogy milyen hatást váltott ki belőle, amikor a kezébe adták a forgatáson az újszülött csecsemőket. Ekkor jött rá, hogy ő nem a gyilkost keresi, nem a talányos kór okát akarja megfejteni, hanem ő az édesanyákat akarja megmenteni. Ez volt az a mozzanat, amikor közelebb került a karakterhez.

– Furcsa mód a szerelem érzése volt bennem. Mind a színésznő iránt, mind a kisbaba iránt. És talán felfogtam, hogy Semmelweis is ezt érezhette. Utána volt olyan időszak, amikor tíz szülőanyából hetet elveszített, és ugyanúgy babákat is. Ő elkezdte sejteni azt, hogy egy orvosi hiba a kiváltó ok. Itt éltem át azt, hogy beleszeretek valakikbe, akiket elveszítek a saját hibámból, de nem tudom, hogy miért. Rájöttem, hogy ez fogja összekötni a nézőket a filmmel, mert majdnem mindenkinek van egy ilyen története, hogy elveszíti azt, akit a legjobban szeret, tudja, hogy hibás benne, de nem tudja, miért

– vallotta Vecsei.