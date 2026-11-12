Budapesten mutatták be a Szégyenpiac nagycsütörtökön című kötetet
Budapesten mutatták be Marcsák Gergely Szégyenpiac nagycsütörtökön című verseskötetét november 11-én. A Magyarság Háza Irodalmi Szalonjában a kárpátaljai szerzővel Farkas Wellmann Endre József Attila-díjas erdélyi költő beszélgetett. Az irodalmi esten Marcsák Gergely több megzenésített versét is előadta.
Farkas Wellmann Endre a beszélgetés elején elmondta, hogy évtizedes barátság fűzi Marcsák Gergellyel, így költői pályájának indulását is nyomon követhette. A Fekete-Tisza című kötetet követő után a második verseskötetet méltó folytatásaként értékelte.
Szó esett a könyv címében szereplő, valós ungvári helyszínről, a versek keletkezéséről és sorrendjéről. Felidézték a közös stockholmi kalandjukat, amikor a koronavírus-világjárvány kitörésekor történt, amikor éppenhogy sikerült hazatérniük Svédországból.
Beszélgettek a háború árnyékában született versekről, nehézségekről, végül pedig Marcsák Gergely költői hitvallásáról.
A Szégyenpiac nagycsütörtökön című kötet 2026-ban jelent meg az Orpheusz Kiadó gondozásában. Három ciklusra tagolva harminchárom verset tartalmaz.
A kötetről korábban a Könyvajánló rovatunkban is írtunk.
A teljes est felvétele itt hallgatható vissza:
Sz. Kárpáthy Kata
Fotók: Kárpátalja.ma