Megjelent Marcsák Gergely új könyve

Az Orpheusz Kiadó gondozásában megjelent Marcsák Gergely legújabb verseskötete Szégyenpiac nagycsütörtökön címmel.

A szerző a Facebook-oldalán közzétett beharangozójában azt írta a könyvről: „…minden benne foglalt félelem és kiszolgáltatottság-érzés ellenére a reményről szól”.

Marcsák Gergely kárpátaljai költő, a Kárpátalja.ma honlapszerkesztője és az Együtt folyóirat olvasószerkesztője. A szerzőnek ez a második verseskötete. Első könyve, a Fekete-Tisza 2019-ben jelent meg.

Kárpátalja.ma