Tájházi műhelyen mutatkozott be a Nagyberegi Tájház

A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága és a Tájházszövetség által közösen szervezett műhelymunkán mutatkozott be a Nagyberegi Tájház. A Kiállításmegújítás a tájházakban című fórumot online térben, Zoom felületen tartották április 22-én.

Központi téma a tájházak kiállításainak fejlesztése, lehetőségei és forgatókönyvei voltak. Az előadások betekintést engedtek a háttérmunkákba és a szervezés különféle kérdéseibe. Az előadók elméleti és gyakorlati tudnivalókat osztottak meg a résztvevőkkel, akik számos hasznos példáját láthatták a tájházak és gyűjtemények innovációinak, valamint ötletet meríthettek a további munkálatokhoz.

A program során bemutatták Az év tájháza címmel kitüntetett intézményeket. Ezek között kapott bemutatkozási lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Nagyberegi Tájháza, mint a 2021-es év díjazottja. Az intézmény képviseletében Gál Adél, programfelelős tartott előadást. Röviden összefoglalta az elmúlt mintegy kilenc év alakulását, kitérve az említett időszak alatt végbement változásokra. Az előadáson elhangzott, hogy a Nagyberegi Tájház 2019 óta tagja a Tájházszövetségnek, s azóta lehetőség szerint képviselteti magát a fórumokon, műhelymunkákon és találkozókon. A mostani műhelymunka is jó alkalom volt a tapasztalatszerzésre, hisz az előadások a megújulás számos példáját mutatták be, melyekből a Nagyberegi Tájház is ötletet meríthet.

