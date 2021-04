Babits Mihály: Tavaszi zápor

Tavaszi zápor… bús barátom,

fáradt vagy és szomoru, látom:

tán sírhatnál – nevetek én!

No bizony, ilyen nagy legény!



Lásd másnak is volt baja szinte,

más is volt már szomoru, mint te,

és könnye, mint folyós parázs:

nem kellett a vigasztalás.



De víg szavak… tavaszi zápor…

kiragadták a mélaságból

s mint horgony, parthoz vert hajót,

örömbe vonták kis kacsók.



És hullt a, hullt a csók a bajszra,

mely félreállt csáléra, hajszra,

tavaszi zápor… hullt a csók:

öleltek a bársony kacsók.