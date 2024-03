Füzesi Magda: Ukáz

Ne beszélj, ne sírj, ne is nevess,

ne csináld, amit nem érdemes,

ne beszélj a nyelveden soha,

vakulj meg, ha jót látsz, ostoba,

megrohadsz majd egy tank belsejében,

ne kiabálj sem álmodban, sem ébren,

felejtsd el, hogy kinek születtél,

itt nincsen asszony, akit szerettél,

itt csak a puszta semmi néz az égre,

úgy halsz meg, mint bárki ezer éve,

és ne gondold, hogy odakint tavasz van,

neked a nyár is megfoghatatlan,

neked az ősz is elérhetetlen,

mint Jézus, fekszel mind az öt sebedben,

neked már mindegy, háború vagy béke,

és ne kérdezd az Istent, hogy mivégre.



(2023. február 24.)

Forrás: Együtt folyóirat 2023/1