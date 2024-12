Ilosvay Anna: A negyedik vasárnap

Ismét gyertyát gyújtunk, szívünk lángra lobban

Az ünnepre várva mindig nagyot dobban

Még él a reményünk, él még a Krisztusunk

Áldó hatalmának ölébe indulunk

Legyen meg szívünkben a békesség és hála

Mert eljött advent negyedik vasárnapja

Te vagy az ajándék, amit nem érdemlünk

Akinek most is víg háladalt éneklünk

Mert te előbb szerettél, mi is szeretünk

A véred által újra tiszták lehetünk

Legyen meg szívünkben a békesség és hála

Mert eljött advent negyedik vasárnapja

Ugyanaz a csillag, mi hozzád vezetett

Az égen ragyogva hirdette nevedet

Ugyanaz a csillag nekünk is világít

Minket is szent jászolod felé irányít

Legyen meg szívünkben a békesség és hála

Mert eljött advent negyedik vasárnapja

Készüljünk buzgóan, szelíd boldogságban

Járjunk napról-napra Urunk nyomdokában

Gyertyák helyett legyen fény Ő az életünkben

Neki adjunk hálát ma is örömünkben

Legyen meg szívünkben a békesség és hála

Mert eljött advent negyedik vasárnapja