Kányádi Sándor: Bandukol az őszi nap
Bandukol az őszi nap
s megáll minden fánál.
Bandukol és elidőz
minden iskolánál.
Meg-megáll és elidőz…
mire is kíváncsi
vajon ez a szelíd, ősz
Nap-tanító bácsi?
Meg akarja tudni, hogy
rendesek-é, jók-é
akik nála nyaraltak,
nincs közöttük kópé.
Nem bújt-é a pad alá
az a virgonc Pista,
s vajon az a Bandikó
most is olyan lusta?
S följegyzi, ha rosszat lát,
föl bizony, barátom, –
s megégeti orrukat
majd a jövő nyáron.
Forrás: 3szek.ro
Nyitókép: MTI / Czimbal Gyula