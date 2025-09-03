Kányádi Sándor

Kányádi  Sándor: Bandukol az őszi nap

Kárpátalja.ma A nap verse

Bandukol az őszi nap
s megáll minden fánál.
Bandukol és elidőz
minden iskolánál.

Meg-megáll és elidőz…
mire is kíváncsi
vajon ez a szelíd, ősz
Nap-tanító bácsi?

Meg akarja tudni, hogy
rendesek-é, jók-é
akik nála nyaraltak,
nincs közöttük kópé.

Nem bújt-é a pad alá
az a virgonc Pista,
s vajon az a Bandikó
most is olyan lusta?

S följegyzi, ha rosszat lát,
föl bizony, barátom, –
s megégeti orrukat
majd a jövő nyáron.

Forrás: 3szek.ro

Nyitókép: MTI / Czimbal Gyula