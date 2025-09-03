Kányádi  Sándor: Bandukol az őszi nap

Bandukol az őszi nap

s megáll minden fánál.

Bandukol és elidőz

minden iskolánál.

Meg-megáll és elidőz…

mire is kíváncsi

vajon ez a szelíd, ősz

Nap-tanító bácsi?

Meg akarja tudni, hogy

rendesek-é, jók-é

akik nála nyaraltak,

nincs közöttük kópé.

Nem bújt-é a pad alá

az a virgonc Pista,

s vajon az a Bandikó

most is olyan lusta?

S följegyzi, ha rosszat lát,

föl bizony, barátom, –

s megégeti orrukat

majd a jövő nyáron.

Forrás: 3szek.ro

Nyitókép: MTI / Czimbal Gyula