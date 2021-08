Oda vágyom én is, ahol színesek a rétek,

ahol pipaccsal teltek a kettős útszegélyek,

ahol a borongós felhők fehér uszályt váltnak,

s ahol a kék röptű madarak égi úton járnak.



Oda mennék én is, ahol öröknyár a nyár,

ahol a hó illatú tél, csak gondolatban jár,

ahol a tücsökhangú vágy romantikát játszik,

s hol a lopott boldogság is szabadabbá válik…