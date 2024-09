Mikes Margit: Őszi réten

Másodszor virágzik a rét már...

Nemrég itt feküdt letarolva,

s most újra nyílik, olyan dúsan,

mintha első tavasza volna.



Itt is, ott is apró virágok

ágaskodnak és integetnek,

megint nőttek pár millimétert,

de kis lábaik még remegnek,



s mikor hullámzanak a szélben,

szinte félve kapok feléjük,

olyanok, mintha szaladnának

s a rét is elszaladna vélük.



Most kétszer úgy szeretem őket,

mint nyáron, közéjük telepszem,

egyik olyan, mint egy piros gomb,

a másik mint egy kék gyerekszem,



s mintha magam is gyerek volnék

és az élet csak játék volna, -

mint szalmaszálas kisgyereknek,

ki színes buborékot fújva



lopja az időt könnyű kedvvel:

örülök a szép őszi napnak,

örülök, hisz közel a tél már,

e néhány boldog pillanatnak.

Forrás: Nyugat 1934/14-15.