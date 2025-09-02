Reichard Piroska: Csigaházban

Hideg, áthatlan, láthatatlan

kis házikóm körém van nőve

s reménytelen, némán magamban

fogva vagyok örök időre — — —

— — — Nehéz, nagy viharokat álltam,

lelkem mélyéig dideregtem,

menedékül, félholtra váltan,

házikóm akkor építettem.

Azután néha még kijöttem,

de most már szellőtől is félek,

házikóm rejtekébe szöktem

s önmagamba sülyedve élek.

Hozzám többé nem jöhet senki:

házikóm fala útját állja

s többé már én sem léphetek ki

egy meleg szóra, kézfogásra.

Hideg, áthatlan, láthatatlan

kis házikóm körülfog védve

és én ott állok az ablakban

s vágyva nézek a messzeségbe — —

Forrás: Reichard Piroska: Az életen kívül

