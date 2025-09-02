Reichard Piroska

Reichard Piroska: Csigaházban

Hideg, áthatlan, láthatatlan
kis házikóm körém van nőve
s reménytelen, némán magamban
fogva vagyok örök időre — — —

— — — Nehéz, nagy viharokat álltam,
lelkem mélyéig dideregtem,
menedékül, félholtra váltan,
házikóm akkor építettem.

Azután néha még kijöttem,
de most már szellőtől is félek,
házikóm rejtekébe szöktem
s önmagamba sülyedve élek.

Hozzám többé nem jöhet senki:
házikóm fala útját állja
s többé már én sem léphetek ki
egy meleg szóra, kézfogásra.

Hideg, áthatlan, láthatatlan
kis házikóm körülfog védve
és én ott állok az ablakban
s vágyva nézek a messzeségbe — —

Forrás: Reichard Piroska: Az életen kívül

