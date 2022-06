Reichard Piroska: Kibékülés

A toll szalad.

Két sürű oldalon

sötét szavak.

Kavargó fájdalom

lávás szavai…

Mindent szabad:

ha nekem fáj,

neki is fájjon!…

Szilaj szavak,

felzokogók,

gyötrők és gyujtók,

mint a búcsúcsók

vonagló szájon…

A toll remeg.

Sebaj, hadd lássa!

Könnyes szemek

lassú irása,

fájdalmasan

fuldokló panasz

gyászdobon.

Elolvasom.

És a tűzbe dobom.

Aztán egy névjegy.

Pár szó sebtében,

csak éppen:

hogy várom.

Játszi közöny.

Nem látszik a könny.

Biztos a kezem.

Megcímezem.

Lezárom.

És összetépem.

Nem, nem levéllel,

nem szóval, könnyel,

úgy hivom, várom

minden erőmmel:

bármit csinál is,

most rám gondoljon,

bármerre jár is,

hozzám induljon!…

Körmöm bevájom

a tenyerembe,

valami téboly

gyult ki szemembe…

Most… most forduljon

be az utcánkba…

Most… most nézzen fel

az ablakomra…

Most a kapun be…

Most fel a liften…

(Jaj nekem,

ha ez az esengő,

szivszakajtó

vágy vissza nem hozza:

hiába minden…)

Lifttől az ajtó…

Számolni tízig…

Most…

Cseng a csengő!

