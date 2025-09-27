Sütő Kálmán: Földanyánk kebelén

Szürkület van… Örök küzdelemmel

harcol az éj a hajnal kebelén.

Harmathullásban bolygom a mezőt

földanyánk hívó, áldó, hű ölén.

Mit keresek itt a hűvös tájon?

Rideg illat… fű… virág – durva gaz…

Hazug szerelem fojt, hogy ne fájjon,

ami még öl, ami könny – s nem igaz.

Ma idegen minden itt a mezőn,

borongós álom űzi lelkemet.

Kalászhullámos zúgó tengerén

bánatvirágok szirma lengedez.

Mi itt sűrűbb: a könnyár szememben,

mely kiutat mégis oly ritkán nyer,

vagy a zöld fu leomló harmatja,

amit lábam könyörtelen lever?

Minden cseppben ősi élet csillan

lenyűgözőn, szívtépő sejtéssel.

Bágyadt szirmok bódító illata

föld felé vonz hideg öleléssel.

Ős vagyok itt, mindennapos vendég,

robotos élet marja napjaim.

Nem ismertek? Sorsom a tiétek,

tavaszmúlás, őszbe felsajgó kín.

Beteg reményem űzve andalít,

lelkiismeretem mered reám:

„menned kell, élet bolygó vándora…”

Elvérzik szívem földanyánk szaván.

Rokonpor keblem vad ugarmező,

elhintett magom mélyre temetve;

ősz-dér hullás, tél-vihar emészti.

Csírába fúl, nem lesz kikeletje.



Hervadás árnya őrli fel színét,

egére fájdalom felhője száll:

fajtám égő kínja, jaja marja

s szívem vérében fürdő napsugár.

Emberméhek dúlnak méz-szirmain

s pogányul zúzzák – horpadni – keblem.

Vasekéje a megtagadásnak

hasogat, vág könyörtelen bennem.

Elborulva omlok zsámolyodra,

szívem verése dobban meg veled.

Az én imám: lelkem fohászba tör

s átérezem szent együttlétedet…

…Szürkület volt… Harmatozás… S a nap

feltörő fényén fürdött kebelem.

Jövőbe sóvárgó szem mered rám.

Leborulok… A múltat temetem…

1932