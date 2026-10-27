Sz. Kárpáthy Kata: Egyre többször álmodom a békéről

mostanában jobban alszom

egyre tovább és nyugodtabban

egyre többször álmodom arról hogy

a kockaházak a faluban ismét megtelnek

a szovjet bútorokat szaladgáló kölykök

fogdossák össze és kiabál az anyjuk

hogy megint maszatos az üveg

délután saslikot sütünk a kiskertben

vagy kimegyünk a közeli tóhoz bográcsozni

technót kapcsolunk recsegős hangfalon

este a sokadik sör hajtja a fiúkat a vízbe

a sofőr nem iszik (aki általában én vagyok)

meg a gyerekek sem akiket betakargatok

míg a nagyok részegséget játszanak

ők a hátsó ülésen alszanak békésen

hát ilyeneket álmodom mostanában

olyankor mindig nyár van és meleg

nincs február sem zászlós katonatemetések

és nem hozzuk szóba a háborút mert

nem szabad elrontani a szépet a valósággal

legalább a következő légiriadóig

Forrás: Együtt folyóirat 2026/4

Nyitókép: Torisnya Fruzsi

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