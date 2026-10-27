Sz. Kárpáthy Kata: Egyre többször álmodom a békéről
mostanában jobban alszom
egyre tovább és nyugodtabban
egyre többször álmodom arról hogy
a kockaházak a faluban ismét megtelnek
a szovjet bútorokat szaladgáló kölykök
fogdossák össze és kiabál az anyjuk
hogy megint maszatos az üveg
délután saslikot sütünk a kiskertben
vagy kimegyünk a közeli tóhoz bográcsozni
technót kapcsolunk recsegős hangfalon
este a sokadik sör hajtja a fiúkat a vízbe
a sofőr nem iszik (aki általában én vagyok)
meg a gyerekek sem akiket betakargatok
míg a nagyok részegséget játszanak
ők a hátsó ülésen alszanak békésen
hát ilyeneket álmodom mostanában
olyankor mindig nyár van és meleg
nincs február sem zászlós katonatemetések
és nem hozzuk szóba a háborút mert
nem szabad elrontani a szépet a valósággal
legalább a következő légiriadóig
Forrás: Együtt folyóirat 2026/4
Nyitókép: Torisnya Fruzsi