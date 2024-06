A Magyar Zene Háza tehetséggondozó pályázata

A Magyar Zene Háza kiemelt céljának tekinti a zenei tehetségek támogatását, a zenélés népszerűsítését kortól és zenei háttértől függetlenül. 2024 májusában az intézmény missziójának támogatásaként indítjuk el Fringe programunkat, melynek keretében zeneiskolásoknak, hobbizenészeknek, feltörekvő zenekaroknak és utcazenészeknek adunk lehetőséget a fellépésre a Ház különböző pontjain.

Már 2022-ben, a Magyar Zene Háza nyitásával egyidőben megkezdtünk több olyan programot, ahol feltörekvő tehetségek bemutatkozását támogattuk. A nyaranta jelentkező, a Hangfoglaló Programmal közös koncertjeink a tehetséges, fiatal zenekarok bemutatkozását segítik évről-évre. A Lunchtime-koncertsorozatunk keretében eleinte elsősorban fiatal zeneakadémisták mutatkozhattak be, ezt idővel kiterjesztettük több másik zeneiskola tanulói felé is, sőt a zenéhez nem feltétlenül professzionális módon kapcsolódó énekesek is felléphettek már az intézményben.

A Ház tehetséggondozó sorozata tovább bővül az idén tavasszal induló Fringe programmal, melyben három kategóriában hirdetünk felhívást. A jövő zenészei címmel induló sorozatunk zeneiskolás diákoknak ad lehetőséget rövidebb koncertekre elsősorban a közösségi tereinkben. De nem csak a professzionális zenészek, illetve tanulók támogatását tartjuk fontosnak, hiszen a zene és a zenélés mindenkié! Hobbizenélést és feltörekvő zenészeket támogató, Színpadra Fel! programunk elsősorban azoknak szól, akik munka mellett saját zenekarral, zenei projekttel rendelkeznek, ők a Zene Háza Szabadtéri színpadán és a kávézóban kapnak helyet a bemutatkozásra. Le a kalappal! sorozatunk az utcazenészeket szólítja meg, segítségükkel a Zene Háza külső környezetét, a Városliget parkját is megtölthetjük zenével.

Az alábbi felhívással azt reméljük, hogy minél több zenélni szeretőt elérhetünk, és nekik is alkalmi lehetőséget biztosíthatunk a megjelenésre a Zene Házában, hogy egyre szélesebb körben népszerűsíthessük: zenélni jó!

A szervező, Magyar Zene Háza bemutatása:

A Zene Háza 2022 januárjában nyitotta meg kapuit. Küldetésének tekinti a magyar és nemzetközi tradicionális, populáris és klasszikus zene értékeinek ápolását, élmény alapú bemutatását, a szórakoztatás eszközeivel keresi az ismeretterjesztés új formáit és irányait. A Ház három pillére – kiállítás, koncert, zenei ismeretterjesztés – más és más formában kínálnak zenéhez kötődő programokat: egyedi és megismételhetetlen koncertélményekkel, magával ragadó kiállításokkal, interaktív zenei előadásokkal egymást erősítve teszik a Zene Háza programjait igazán különlegessé a felfedezésre nyitott széles közönség számára.

„A jövő zenészei” – felhívás zeneiskolások számára

A jövő zenészei programsorozat – az intézmény küldetéséhez kapcsolódva – ígéretes fiatal zenészek bemutatkozására ad lehetőséget a Zene Házában. A program célja, hogy megmutassa a zenei oktatás sokszínűségét, inspirálja és lelkesítse a zenét tanuló diákokat és tanáraikat a fellépési lehetőséggel, és napközben is zenei előadásokkal töltse meg a Zene Háza közösségi tereit.

„Le a kalappal!” – felhívás utcazenész formációk számára

A Zene Háza kiváló helyszín a hagyományos vagy éppen innovatív utcazenéléshez. A Le a kalappal! elnevezésű felhívás keretében izgalmas produkciók jelentkezését várjuk. A jelentkezők rövidebb, ismétlődő zenei blokkokkal, de akár egy hosszabb előadással is jelentkezhetnek a rendelkezésre álló 90 perces időtartamra. A rövidebb blokkokra akár 3×30 perces műsortervvel, míg a hosszabb előadásra egy 90 perces műsorral is lehet jelentkezni.

„Színpadra fel!” – felhívás feltörekvő és hobbi zenekarok részére

A Színpadra fel! felhívásra izgalmas, eredeti műsortervvel érkező zenei formációk jelentkezését várjuk. Zenei műfajtól függetlenül a Zene Háza zenekarok esetében maximum 7 fő, kórusok és vegyes formációk esetében maximum 20 fő számára ad lehetőséget a bemutatkozásra. Az előadásra 50-70 perces műsorral lehet jelentkezni. Egy formáció, csak egy jelentkezést adhat be a kategóriában. A Zene Háza hangtechnikát és szükség esetén elektromos zongorát biztosít.

Forrás: zenehaza.hu