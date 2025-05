Két magyar város is felkerült a világ legboldogabb településeinek listájára

Az Institute for Quality of Life immáron hatodik éve állítja össze a legboldogabb, legélhetőbb városok listáját, 82 indikátor alapján. A rangsorban ezúttal két magyar település is szerepel.

Koppenhága végzett az első helyen a világ legboldogabb városainak 2025-ös rangsorában, amelyet az Institute for Quality of Life állított össze a boldog város index keretében. Az intézet idén már 82 különböző indikátort vizsgáltak a lista összeállításakor, és ezeket hat fő kategóriába sorolták: polgári részvétel, kormányzás, környezet, egészség, gazdaság és mobilitás.

Az idei top 10-be elsősorban észak- és nyugat-európai, valamint ázsiai nagyvárosok kerültek be:

Koppenhága Zürich Szingapúr Aarhus Antwerpen Szöul Stockholm Tajpej München Rotterdam

A Budapesthez legközelebb eső, előkelő helyezést elért város Bécs, amely a 12. lett a listán, 918 pontot gyűjtve – ezzel 121 ponttal maradt el Koppenhágától. Régiós viszonylatban Bécset követi a szlovén főváros, Ljubljana, amely a 41. helyen végzett.

Budapest 700 ponttal a 110. helyre került, és így megelőzve több régiós vetélytársát, mint például Prágát (153.), Szófiát (155.) és Varsót (175.).

Érdekesség, hogy a magyar főváros mellett Debrecen is felkerült a listára, a 145. helyre, 646 ponttal. Magyarország második legnépesebb városa különösen a lakosságot közvetlenül érintő szempontok alapján teljesített jól: ebben a kategóriában 160 pontot ért el, míg a környezetre vonatkozó mutatók alapján elért 137 pontja szintén figyelemre méltó eredménynek számít.

Budapest különösen jól szerepelt a mobilitás kategóriában, amely feltehetően a fejlett, sűrűn kiépített és sokszínű tömegközlekedési hálózatnak köszönhető. Ezen a területen Budapest több pontot kapott, mint maga Koppenhága vagy Bécs, sőt:

amennyiben csak a mobilitási mutató alapján rangsorolnák a városokat, Budapest a negyedik helyen állna, közvetlenül London, Barcelona és Tajpej mögött.

Forrás: hirado.hu