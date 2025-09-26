A magyarság golgotája

A Krajczáros Alapítvány – a pályázó partnereivel közösen – a Nemzeti összetartozás jegyében, a Trianoni békediktátum aláírásához kapcsolódó festmény kollekció létrehozásával és Székesfehérváron 2026. június 04-én tartandó kiállítás megnyitóval, majd tárlat sorozat bonyolításával kíván emlékezni a magyarságra máig ható korabeli

eseményekre, az odavezető útra, valamint a következményekre. A kortárs művészek eszköztárával méltó módon óhajtjuk bemutatni e nemzeti tragédiánkat, valamint szándékunk, hogy a tartós BÉKE kívánalomnak hangot adjuk.

Emlékezünk és emlékeztetünk a Nagy Háború kitörésének 111. évfordulóján: A Habsburg trónörökös – Ferenc Ferdinánd – tragikus halála egy olyan lavinát indított el, amely végig söpört az egész világon. Megyénket (Fejért) is érintette. Fiatalok ezrei vesztek ott a csatatéren, emléküket őrzi az utókor sokféle formában. A háború poklában derekasan helytálló, ám az éveken át tartó harci cselekmények befejezté^e egyre jobban vágyakozó honvédé in k és bakáink nem sejtették, hogy miféle módon fog zárulni e világégés…

A Krajczáros Alapítvány felkéri a hazai és külhoni festőművész társadalmat-közte az „Ecsettel a békéért” projekt partnereit, a különféle művészkörök, festőklubok tagjait -, hogy képeikkel örökítsék meg ezen érzéseket – akár direkt, akár indirekt formában – és fogalmazzák meg azon közös vágyunkat, hogy nem felejthetünk, de soha többé nem akarunk háborút.

Pályázók köre: a határainkon innen és túl élő profi és amatőr festőművészek az általuk készített alkotásokkal melynek technikája és a képek mérete nincs előírva. Nevezési díj NINCS.

A beérkező pályaművek adományként kerülnek véglegesen az alapítvány birtokába, melyeknek a pályázat kiíróhoz határidőre és kiállításra készen (az ún. feszített vászonra készített alkotások kivételével keretbe helyezve) eljuttatása a pályázó feladata. Kérjük, hogy a pályázó a festménye fotóját elektronikus verzióban is küldje meg: krajczarosfait-online.hu elérhetőségünkre). A beérkező alkotásokra szerzői (alkotói, stb.) jogdíjat nem áll módunkban fizetni. A képeket – későbbiekben kiállításokon, közösségi felületeinken tervezzük hasznosítani, így azokat nem kívánjuk visszajuttatni.

Festménypályázat kiírás A magyarság golgotája címmel

„Trianon üzenete a mának”

Krajczáros Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 41.

Beküldési határidő: 2025. november 30.

Forrás: pafi.hu