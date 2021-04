A tisztább világért! – Fotópályázat

GEO-pályázat. A világot felfedezni és megérteni. Legújabb fotópályázatunk témája: A TISZTÁBB VILÁGÉRT!

A civilizáció fejlődésével fokozatosan felértékelődött a tisztaság és a higiénia jelentősége. Ruházatunk az a “kültakaró”, amellyel védjük testünket a környezeti hatásokkal szemben, az otthoni textíliák pedig állandóan körbevesznek minket.

Ezért különösen fontos, hogy ezek megfelelő tisztítása révén is óvjuk egészségünket. Az pedig külön öröm, ha ezt úgy tehetjük, hogy közben figyelünk bolygónk védelmére is. Mutass példát képeiden keresztül, hogy ezek az értékek a számodra is fontosak!

Cselekedj most! Te mit gondolsz a higiéniáról és egyben a Föld megóvásáról?

– I helyezett; egy évre elegendő Persil termék (a fotó 2/1 oldalon megjelenik a GEO-ban)

– 2. helyezett: 50 000 Ft értékű MEDIAMARKT-utalvány (a fotó 1/1 oldalon megjelenik a GEO-ban)

– 3. helyezett: 1 éves GEO előfizetés (a fotó 1/2 oldalon megjelenik a GEO-ban)

– 4-10. helyezett; 6 hónapra szóló GEO előfizetés (a fotó megjelenik a GEO-ban)

Beküldési határidő: 2021. május 9.

https://geopalyazat.hu/geo-palyazat-2021-tavasz

Forrás: pafi.hu