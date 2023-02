Diákfotó 2023

Várjuk a Kárpát-medence általános iskola felső tagozatos és középiskolás magyarajkú diákjainak természetfotóit az alábbi kategóriákban:

1. Általános természetfotó:

Ebben a kategóriában egyénileg lehet indulni, egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be.

I. díj:

1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének

II. díj:

1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének

III. díj:

1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének

2. “Ember és víz”:

Ebben a kategóriában egyénileg lehet indulni, egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be.

I. díj:

1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének

II. díj:

1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének

III. díj:

1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének

Kék Bolygó kategórián kívüli fődíja: 2 millió Ft. értékű ifjúsági természetfotós ösztöndíj

Ugyanazon kép mindkét kategóriában nem küldhető be. Olyan képeket várunk, amelyek akár magát a tájat, akár a vadvilágot, rovarvilágot, természetes élőhelyeket, ember és természet kapcsolatát mutatják be művészi igénnyel. A zsűri kifejezetten értékeli az ötletet, az újszerű látásmódot, a képi megvalósítás egyediségét. A beérkezett képeket gyermekzsűri szűri elő, és háromtagú szakmai zsűri bírálja el. A pályázaton való részvétel ingyenes.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2023. április 20.

A kiválasztott pályaművek bemutatásra kerülnek a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon!

KÖVETELMÉNYEK

A Kiíró olyan fotókat vár, amelyek a természet szépségét, értékét, művészi aspektusból láttatják, érzékeltetik a természettel való kapcsolatunkat. Ebbe beletartozhat a természetfotó, de az olyan alkotás is, ami sokkoló, figyelemfelkeltő és elgondolkodtató.

A fotók felbontását, méretezését a Kiíró nem kívánja meghatározni, ezzel hangsúlyozva, hogy ne a technika, hanem a kreativitás, az ötletesség legyen a mozgatórugó. Ugyanakkor fontos, hogy az elektronikus formában beküldött fotók jó minőségűek, nyomtatásra alkalmasak legyenek. A beküldött pályamunkák mérete minimum 2 MB legyen. A fotókat JPG formátumban kérjük beküldeni.

A fájl neve a következő formátumot kövesse: palyazoneve_kategorianeve_ kepcime.jpg

Pl.: kovacspeter_csoportos_telihangulat.jpg

A zsűrizett és kiállításra, bemutatásra javasolt fotók megtekinthetők lesznek a 2022. évi Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál idején. A fotók benyújtása egyidejűleg hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány rendezvényein a fotókat a szerző feltüntetése mellett akár digitális, akár papír formában közzé tegye, felhasználja.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására 2023 május 20-án, a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál díjátadóján kerül sor a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Nevezni kizárólag elektronikusan, a teljes körűen kitöltött online nevezési lap beküldésével lehet a www.naturfestandfilm.com oldalon. A pályázónak minden fotó mellé leírást kell mellékelni, amely tartalmazza a készítés időpontját, helyszínét, valamint a kép címét. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, illetve oda nem illő pályázatokat külön értesítés nélkül kizárja. A pályaműveket a Kiíró felhasználhatja a későbbi, a Fesztivált és annak programjait népszerűsítő kommunikációjában.



Forrás: naturefestandfilm.com/diakfoto-23

Nyitókép: Pixabay