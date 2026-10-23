Felolvasókat és alkotókat vár a XII. Kárpát-medencei Életmese verseny

Gyermekeket, fiatalok és felnőttek jelentkezését várja a „Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, a XII. Kárpát-medencei Életmese felolvasó- és illusztráló versenyre. A megmérettetésre 2026. november 15-ig lehet jelentkezni és a távolabb élők online is bekapcsolódhatnak a felolvasóversenybe.

A tizennyolc éve működő Életmese írói pályázathoz kapcsolódó versenyen a résztvevők a megjelent kötetek történeteit kelthetik életre felolvasásukkal vagy illusztrációikkal. Az Életmese kötetek a www.mosolyvirag.hu honlapról tölthetők le.

A személyes részvétellel zajló felolvasóversenyt 2026. november 29-én, vasárnap 10.00 órától rendezik meg Debrecenben, a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban, a Bem tér 19/D. szám alatt. A megmérettetés két fordulóból áll. A versenyzők először a kötelező részletet, majd egy szabadon választott, körülbelül háromperces szöveget olvasnak fel.

Azok számára, akiknek a távolság miatt nehézséget jelentene a személyes részvétel, online felolvasóversenyt hirdetnek. Ebben a kategóriában egy szabadon választott Életmese-részlet felolvasásáról készült, 1–1,5 perces videóval lehet nevezni. A felvétel elején a résztvevőnek be kell mondania a nevét, korcsoportját és települését. A videót a jelentkezési lappal együtt november 15-ig kell elküldeni az [email protected] címre. Az online versenyzőket a zsűri december 15-ig minősíti.

Az illusztráló versenyre bármelyik Életmese kötetben megjelent történethez kapcsolódó alkotással lehet pályázni. A rajzokat a jelentkezési lappal együtt ugyancsak november 15-ig várják az [email protected] e-mail-címen. A beküldött munkák legjavát az egyesület honlapján és Facebook-oldalán is bemutatják. Az illusztráló verseny díjkiosztóját november 29-én 9.00 órától, a felolvasóversenyt megelőzően tartják a debreceni könyvtárban.

A szervezők mindkét versenyre négy korcsoportban várják a jelentkezőket – alsó tagozatosok, felső tagozatosok, 15 és 38 év közöttiek, valamint 38 év felettiek. Minden résztvevő arany, ezüst vagy bronz minősítő elismerésben részesül. Az eredményeket december 15-ig közzéteszik az egyesület honlapján és Facebook-oldalán.

A jelentkezési lapok az alábbi hivatkozásokon érhetők el.

További tájékoztatás a +36 20 312 8584 és a +36 30 928 0899 telefonszámon kérhető. A részletes felhívás, a jelentkezési lapok és a felolvasóverseny kötelező részletei a www.mosolyvirag.hu honlapon találhatók.

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