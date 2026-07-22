Felvételt hirdet a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola

Sok szeretettel várjuk a népzene, néptánc, népi hangszer, népi ének és kézművesség iránt érdeklődő gyerekeket, 6 éves kortól alapfokú művészeti iskoláinkba.

Helyszínek és szakok, melyekre lehet jelentkezni:

Tiszapéterfalva : népi ének, népi hegedű, néptánc, gitár-tambura

: népi ének, népi hegedű, néptánc, gitár-tambura Nagydobrony : népi hegedű, citera

: népi hegedű, citera Beregszász: népi ének, néptánc, népi hegedű, népi harmónika, citera, furulya, gitár-tambura

Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon koordinátorainknál.

Tiszapéterfalva: Kocsis Szabina (0976586068)

Kocsis Szabina (0976586068) Nagydobrony : Hidi Tünde (0970885376)

: Hidi Tünde (0970885376) Beregszász: Kopasz Vivien (0958717349)

A művészeti iskolákban lehetőségük nyílik a gyerekeknek kézműves foglalkozáson való részvételre is.

A felvételi a következő időpontokban valósul meg helyszíneinken:

Tiszapéterfalva : 2026. augusztus 26. 10.00 óra

: 2026. augusztus 26. 10.00 óra Cím: Tiszapéterfalva, Rákóczi u. 135.

Nagydobrony : 2026. augusztus 26. 10.00 óra

: 2026. augusztus 26. 10.00 óra Cím: Nagydobrony, Meliátor u. 4.

Beregszász : 2026. augusztus 26. 10.00 óra

: 2026. augusztus 26. 10.00 óra Cím: Beregszász, Kossuth tér 4 (a II.RFKME táncterme)

Bővebb információ:

Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola

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