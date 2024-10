Mától lehet pályázni a Hunyadi János ösztöndíjra

Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma és a Tempus Közalapítvány közösen hirdette meg és a mai naptól már elérhető a Hunyadi János ösztöndíj teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2024/2025. tanév őszi szemeszterében.

Pályázhat minden olyan kárpátaljai, a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2024/2025. tanév őszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi felsőoktatási intézmény valamelyikében.

A Hunyadi János Részképzős Ösztöndíj összege havi 80 ezer forint. A pályázati adatlap elektronikus benyújtásának határideje: 2024. október 22. 17.00 óra.

A teljes szemeszteres részképzésre azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal és legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában.

Az értékelőbizottság e kategóriában minimum átlagot (súlyozott átlag) határozott meg, melynek értéke 2,5. A teljes szemeszteres részképzés esetén a minimumátlagtól való eltérésre nincs lehetőség, annak elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el!

Az ösztöndíj időtartama a 2024/2025. tanév őszi szemesztere, azaz 5 hónap. Az ösztöndíjat elnyert pályázó a 2024/2025. tanév őszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A pályázónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.

Részképzős tanulmányút

Szlovákiában lehetőség nyílik csoportos tanulmányútra is ebben a kategóriában. A csoportos részképzős tanulmányút olyan kredittel támogatott szakmai gyakorlat megvalósítására szolgál, amely a kiküldő intézménynél a tanrend részét képezi, teljesítésére a szülőföldön nincs mód, a befogadó intézmény pedig szakmailag garantálja a megvalósítás feltételeit.

Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal és legalább két lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában.

Az ösztöndíj időtartama: 0,5–3 hónap. A tanulmányutat 2024. szeptember 2. és 2025. február 7. között kell megszervezni.

A pályázat benyújtásának módja

Pályázni kizárólag elektronikus úton a https://palyazat.tpf.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is nyújt be pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

Az űrlap teljes körű és pontos kitöltését követően az űrlap végén a „Benyújtás” gombra kattintva kell véglegesíteni a pályázatot. Ez egyúttal a pályázat hivatalos benyújtásának is minősül.

A pályázói felületen megtalálhatóak az egyes pályázati kategóriák kiírásai, a kiírásokhoz tartozó pontozási rendszer, a pályázat benyújtásához szükséges formadokumentumok.

Forrás: tka.hu