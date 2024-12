Podmaniczky 200 fotópályázat

Podmaniczky Frigyes születésének 200. évfordulóját az evangélikus múzeumban rendezett kiállítással ünnepeltük. „Budapest vőlegénye” így ír visszaemlékezésében a családi karácsonyokról:

„Különösen a karácsony ünnepe tartozik kegyelt gyermekkori emlékeim közé, éspedig azért is, mert azóta sem láttam oly fenséges celebritással megülve, mint családunkban. Boldogult anyám nem-​csak mély vallásos érzületét, de az ő családjának ősi traditióit is átplántálta a karácsony megünneplésében mihozzánk.

Elmondom röviden, hogy minő lefolyású volt családunkban az én gyermekéveimnek karácsonya. Német divat szerint ünnepeltük meg azokat, s e divatot, úgy látszik, édesanyám honosította meg hazánkban. […] helyesebben magát a karácsonyfát édesanyám honosította meg hazánkban, s ezt joggal mondhatom.

Az első karácsony, melynek megünneplésére visszaemlékezem, az 1828-i volt. Híven emlékezem arra is, hogy az első években, rokonságunk tagjai, de sőt idegenek közül is számosan jöttek megtekinteni, mi módon ünnepeljük mi azt meg. Hogy divatos kifejezést használjak, e mód akkor sensatiót csinált, s minden szemlélője sietett azt megismertetni ismerőseivel, barátaival, de általánosan csak a 40-es években tudott elterjedni.”

A pályázatra két kategóriában várjuk a pályaműveket:

„Nagykarácsony” címmel keressük a legrégibb karácsonyi fotót. Kérjük, régi képeiket digitalizálva töltsék fel. „Kiskarácsony” címmel a legszebb, leghangulatosabb, legérzékenyebb karácsonyi képet keressük. Kérjük, hogy csak hagyományos utómunkát (vágás, fény, szín, kontraszt) végezzenek a képeken.

A fotókat, kérjük, ide töltsék fel: https://pater.lutheran.hu/p?id=snn-​ny4

Minden pályázó maximum 6 képpel pályázhat.

A pályázatra digitális fotókat várunk, vagy hagyományos, analóg eljárással készült képek (papír, dia), digitális változatát.

A pályamű formátumai a következők lehetnek: .jpeg vagy .jpg.

A képek mérete ne haladja meg a 2MB-ot.

Feltétel, hogy – egészben vagy részletben – karácsonyfa is szerepeljen a fotón.

Szükség van a képek minél pontosabb adatolására: a készítő neve, a készítés helyszíne és időpontja. Ehhez töltsék ki a kérdőívet a pályázati felületen.

A feltöltés határideje: 2025. január 6.

A zsűri munkájában fotósok és a gyűjtemény munkatársai vesznek részt.

Mindkét kategóriában 3-3 díjat osztunk ki.

Forrás: evangelikus.hu

Nyitókép: Kárpátalja.ma