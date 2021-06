Személyes képmás – Fotópályázat

Egyetlen fotóval lehet pályázni. Teljesen mindegy, hogy színes vagy monochrom és a témája is szabadon választható. A fotó készülhetett digitális vagy analóg technikával, fényképezőgéppel vagy akár telefonnal is. Ami megkötés, hogy az analóg fotót digitális formában szkennelve tudjuk elfogadni. A pályázatra beküldött fotók mérete nem lehet nagyobb 2MB-nál és a hosszabbik oldalon 1920 pixel legyen. A fájlok kiterjesztése .jpeg legyen. A fájl elnevezésében szerepeljen a szerző neve és a fotó címe.

Például: roszberger_bandi_tukorhatas.jpeg

Ebben eddig nincsen semmi extra igaz? A csavar ott van a dologban, hogy most egy sztorit is kérünk a fotó mellé, ami nem lehet hosszabb 500 szónál. (A szavak számát például a Microsoft Word jelzi a bal alsó sarokban.) A történeteket megírhatjátok akár Microsoft Word-ben vagy Pages-ben is, de a fájl kiterjesztése .docx legyen. A fájl elnevezésében szerepeljen a szerző neve és az írás címe, ami megegyezik a mellékelt fotó címével. Például: roszberger_bandi_tukorhatas.docx

A fotónak és a történetnek kapcsolódni kell egymáshoz, mint ha az egyik képmása lenne a másiknak csak éppen az egyik egy fotó a hozzá tartozó történet pedig egy írás. Nem kell megijedni, ha nem túl erős az írói vénád vagy nem vagy túl jó helyesírásból. Mi rád vagyunk kíváncsiak, magadat add, a helyesírási részében pedig segítünk. A sztori lehet egy megtörtént eset, de használhatod a fantáziádat is. A pályázati anyagokat az [email protected] mailcímre kérjük küldeni!

A feltételeknek nem megfelelő pályaműveket nem tudjuk elfogadni.

A pályázatban két nyertest fogunk hirdetni. Az egyiket a zsűri választja ki, akik jelen esetben a Záridő szerkesztőségéből áll, a másik nyertest pedig a közönség dönti el. A pályaműveket a weblapunkon szavazásra bocsátjuk és a legtöbb szavazatot kapott szerző lesz a közönségdíjas.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. augusztus 31.

Az alkotások beküldésével a szerzők hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat és a Záridő Magazin népszerűsítése érdekében szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, időbeli és térbeli korlátozás nélkül jelenjenek meg a Záridő Magazin weblapján, Facebook oldalán és Instagram oldalán a szerzeményeik, a szerzők nevének feltüntetésével. A pályázónak teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal kell rendelkeznie a beadott pályamű fölött, továbbá kérésre be kell mutatnia az eredeti nyers fotót. A szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitákban, azonban amennyiben plágium esete merül fel akár a fotóval, akár az írással kapcsolatban, úgy az adott pályázó kizárásra kerül. A pályázatban nem vehetnek részt olyan történetek, amik korábban már publikálásra kerültek a Záridő oldalán! A zsűri döntése végleges és nem vitatható. A szerzők a pályamű beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket.

Mennyire elég a megadott maximum 500 szó egy sztori megírásához? Ez a pályázati kiírás pontosan 500 szavas.

Forrás: pafi.hu