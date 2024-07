Örökíts meg a különleges pillanatokat: a természet varázsát, vagy akár emberi történeteket és érzelmeket a nyár lenyűgöző fényeiben!

A fődíj egy közel 1 millió forint értékű Sony Alpha 7IV full-frame fényképezőgép kit!

Szervezők: Fotoplus & Sony Magyarország

Most ismét itt az alkalom, hogy egy fotópályázat keretében versenybe szállj! Mutasd meg a nyár fényeiben készült különleges fotód. Nevezz te is, és a szakmai elismerés mellett egy igazán értékes nyereménnyel gazdagodhatsz!

Hogyan tudsz nevezni a „Szerelmünk a fotózás! – A Nyár Fénye 2024 Fotópályázatra?”

Küldd be kedvenc saját fotódat pályázatunkra! Töltsd fel a képed az itt az oldal alján található linken keresztül. Tipp: A fotód ragadja meg a különleges pillanatokat, a természet varázsát, emberi történeteket, érzelmeket a nyár lenyűgöző fényeiben…

Nevezés: 2024. július 22. hétfő – 2024. augusztus 31. szombat éjfélig.

A győztes jutalma a zsűri döntése alapján:

– 1. helyezett: 1db Sony Alpha 7 IV + 28-70mm objektív kit – értéke közel 1 000 000 Ft.

– 2. helyezett: 1db 100 000 Ft értékű Fotoplus vásárlási utalvány.

– 3. helyezett: 1db 50 000 Ft értékű Fotoplus vásárlási utalvány.

– 4. helyezett: 1db Sony WHCH520B vezeték nélküli fejhallgató

– 5. helyezett: 1db Sony WHCH520B vezeték nélküli fejhallgató

– 6. helyezett: 1db Sony WHCH520B vezeték nélküli fejhallgató

– 7. helyezett: 1db Sony WHCH520B vezeték nélküli fejhallgató

FONTOS! KÉRJÜK OLVASD EL AZ ÉRVÉNYES PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES INFÓKAT!

A pályázaton kizárólag digitális fényképezőgéppel, vagy mobiltelefonnal készült fotók vehetnek részt. A nevezett fotó(k)nak az összes EXIF metaadatot tartalmaznia kell!

Fontos! Tartsd be a fotózásra vonatkozó törvényi előírásokat! A pályázó a pályázaton való részvétellel elismeri, hogy a feltöltött fénykép pályázaton történő felhasználásával harmadik fél jogait nem sérti, különös tekintettel fényképfelvételen esetlegesen szereplő személyek személyhez fűződő jogait és a szervezőket mentesíti az ilyen irányú vitás ügyekkel kapcsolatos felelősség alól.

Beküldhető fotók száma: Max. 1db fotóval tudsz nevezni (1 fotó mérete max. 30MB lehet).

Kérdésed van? Kérjük, hogy írj a [email protected] e-mail

Kérjük mielőtt leadod a pályázatot olvasd el a részletes nevezési feltételeket is!

Figyelem! A Pályázó a pályázat leadásával egyidejűleg elfogadja a nevezési feltételekben foglaltakat.

Fotósok, filmkészítők figyelem! Sony Fesztivál a Fotoplus-nál 2024-ben is!

2024 júliusban a Sony szakmai rendezvényeken és fotópályázatokon túl extra kedvezményes vásárlási lehetőséget is biztosítunk. Ne hagyd ki ezt az egyedülálló lehetőséget, hogy kedvenc Sony termékeidet most még kedvezőbb áron szerezd be!

A Sony Fesztivál 2024 akcióban 10% / 100 000 Ft/300 000 Ft kuponkód kedvezménnyel vásárolhatod meg az új full-frame Sony fényképezőgéped, objektíved. Sony Alpha 7IV, 7III, 7RV, A1, A9III, 7SIII, 7C, 7CII, 7CR fényképezőgépeket és szinte az összes Sony objektívet megtalálod az akcióban… Sőt, a SONY-FESZTIVAL-10 / SONY-FESZTIVAL-100E / SONY-FESZTIVAL-300 E kuponkód kedvezmény rengeteg terméknél összevonható a Sony Nyári Pénzvisszatérítési akcióval!

