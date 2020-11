Téli házaló szokások – Karácsonyi rajzpályázat 2020

A karácsonyi előkészületek négyhetes böjttel járó időszaka az advent. Az adventi időszak a zajos mulatságok helyett a csendes várakozás, reménykedés, befele fordulás napjai. A közösségi élet természetesen ilyenkor sem szünetel teljes mértékben, hiszen ebben az időszakban szerveződnek, készülnek fel a betlehemesek, a kántálók és egyéb karácsonyi játékok előadói.



Idei rajzpályázatunk a téli házaló szokások megjelenítésére hívja pályázóit!



Korcsoportok:

kategória: óvodások kategória: általános iskola 1-4. évfolyamai kategória: általános iskola 5-8. évfolyamai kategória: középiskola 9-12. évfolyamai



Nevezési feltételek

Az A4-es méretben, tetszőleges technikával készített alkotásokat névvel, e-mailcímmel, telefonszámmal és a készítő nevével, életkorával ellátva várjuk a Hagyományok Háza címére (a regisztrációs űrlap kitöltése ebben az esetben is szükséges):

HAGYOMÁNYOK HÁZA

Karácsonyi Zoltán – Szervezési és Kommunikációs Főosztály

1251 Budapest, Pf. 23

vagy

A rajzok beküldésére idén először online is lehetőséget teremtünk. Ez esetben az alkotások szkennelt vagy fotózott anyagát kérjük a lenti űrlapon küldje részünkre jpg vagy pdf formátumban. (max. 4 MB)



REGISZTRÁCIÓ

A beküldött pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el. A pályázati kiírásnak megfelelő alkotások beküldőit minden esetben alkotói emléklappal jutalmazzuk. A kiállítás anyaga megjelenik a Hagyományok Háza weboldalán, a nyertes pályázatokat oklevéllel, tárgynyereménnyel is díjazzuk, valamint kiállításként is megtekinthetőek lesznek a Hagyományok Házában. A résztvevőket a szervezők a pályázat lezárulta után értesítik a pontos időpontról.

Kérjük, hogy az alkotásokat őrizzék meg, mert az értékelést követően a nyertes pályaműveket postai úton is bekérhetjük.

A pályamunkák leadási határideje: 2020. december 4.

Forrás: Hagyományok Háza