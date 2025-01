Mondd el ma: Kirándulás télen is

Sok ember legszívesebben átaludná a telet, mert nem szereti a hideget, a rövid nappalokat, a borús, ködös időt. A természet is szunnyad, hát az ember is pihenne. Mégis van valami csodaszép a téli tájban, a havas erdőben. Miért jó és miért érdemes sportolni és kirándulni télen is? Megpróbáltam utánajárni.

Vezsdel László, a Kárpátaljai Hazajáró Egylet elnöke:

„Minden évszakban érdemes elindulni a természetbe. Ilyenkor, télen a táj teljesen más. Egy varázslatos csodavilág fogad a túrázás alkalmával. Teljesen más képet ad egy ösvény, amikor a fenyőfákra ráhull a hó, meghajlanak az ágak. Teljesen más minden!

Sokan nem vágynak ki a szabadba a hideg miatt. De az aktív kikapcsolódás során így is, úgy is átmelegszünk. Ahogy kimelegszünk, rögtön lekerül a felső két réteg ruha. Csak a pihenések alkalmával vesszük fel újra a kabátot, dzsekit. A fázós embereket nehéz meggyőzni, de mindig vannak lelkes kirándulók. Most télen már meghirdettünk egy túrát. Általában január végén indul a szezon. Most egy kicsit korábban kezdünk, de mindenképp van egy másfél hónapos szünetünk. Egy kisebb hegyre fogunk felmenni, kis szintemelkedéssel kezdjük az évet, hogy a tapasztalt túrázók újra felvegyék a ritmust, akik pedig először csatlakoznak, azoknak is legyen lehetőségük arra, hogy megszokják. Tavaly a Fekete-hegyen voltunk, most pedig a Mencselik-hegyre megyünk, amely nem egy ismert csúcs, és Szolyva közelében található.

Téli kirándulás alkalmával nagyon fontos kellék a szélálló kabát, amely megakadályozza az átfázást. Érdemes egy vastagabb, szintetikus töltetű dzsekit viselni, amely túra közben gyakran a táskában pihen. Fontos a megfelelő lábbeli, amely nem ereszti át a vizet, és egy zokni, amely jó, ha szintetikus vagy gyapjú. A pamutot a túrák alatt kerüljük, mert nehezen szárad ki. Szükség esetén hótalpat is be lehet szerezni, de ha derékig érő hóval találkozunk, az nem segít. Valamint egyszerű túráknál felesleges is.

Ha téli sportokról van szó, az embereknek leginkább a síelés jut eszébe. Kárpátalján Polena közelében van két síközpont, ahol hófánkozni is lehet, tehát gyerekek által is nagyon kedvelt hely. A térségben ásványvízforrásokat is találunk. Nagyon népszerű síelés szempontjából a Viharos település melletti Kraszija, ahol a nagycsaládosoknak van vendégháza. Emellett Fülöpfalva és Kőrösmező környéke is jó infrastruktúrával rendelkezik.

Nem szabad télen megfeledkeznünk a csánozásról, vagyis az üstfürdőről. Ezt ilyenkor kell kipróbálni. Nagyon sok településen van rá lehetőség. Nagyon jó hatással van a vérnyomásra, a szív- és érrendszeri panaszokra.”

Kosztyú Julianna, angol tanár:

„Télen nemcsak jókat lehet kirándulni, hanem téli sportokat is űzhetünk, mint például a síelést. Kárpátalján számtalan jó sípályát lehet találni. Kezdők számára ajánlanám a Katerinit, amely Polenán található, ahol 100 méteres pályán el lehet sajátítani a sportot. A 300 méteres pályán gyakorolhatunk, míg a 600 méteres pályán fentről, a hegy csúcsáról lehet csiszolni készségünket. A másik, egy meredekebb sípálya Polena központja mellett található, a Vedmezsa, ennek hossza 600-900 méter. Viharos közelében, ahol a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnek is van egy háza, található Kárpátalja leghosszabb sípályája, a Kosztrino. Ez is egy nagyon jó lehetőség, de már inkább tapasztaltabb síelőknek ajánlott. A másik komolyabb sípálya a Dráhobrát. Oda úgy tud feljutni a turista, ha a hegy lábánál hagyja az autóját, és speciális járművekkel, úgynevezett „bobikokkal” viszik fel őt a hegyre. Itt is található több felvonó, és nagyon szép a természet. Gyönyörű látvány fogadja a turistákat. Zsdenyijevóban (Szarvasháza) is található egy sípálya. Nagyon szép helyen terül el. Körbe van véve hegyekkel, ráadásul egy hangulatos étterembe is betérhetünk, ahol kávézhatunk, saslikozhatunk, és közben nézhetjük a síelőket.

Ugyanakkor télen nem csak sportolni, síelni lehet. Nagyon sok szanatórium van, ahova betérhetnek a turisták és a természetkedvelők. Sokat sétálhatunk, finom ételeket kóstolhatunk. A haladók bátran kipróbálhatják Pilipec (Fülöpfalva) vagy Podobovetsz (Padóc) pályáit is.

Családunk számára az egyetlen kikapcsolódás és szórakozási lehetőség mostanában a Kvitka Polonéné, nagyon ajánlom mindenkinek. Ott is van egy sípálya, de már nem működik, mert nincs elegendő hó. Ezért felmegyünk a hegy tetejére, ahonnan csodálatos látvány terül elénk. Különlegesen szép a naplemente. Ezen a területen van még egy fedett medence is, ami szintén nagyon hangulatos akár télen, akár nyáron. Sokat lehet sétálni, itt is vannak éttermek. Matl Péter szobrászművész tartott alkotótábort ezen a helyen, ezért sok alkotásuk található ott. Az Árpád-vonallal, a bunkerrel is találkozhatunk ezen a területen.”

Debreceni Kamilla, a TV 21Ungvár műsorvezetője, riportere:

„Úgy gondolom, hogy a háború kitörése nagyban megváltoztatta a kárpátaljaiak pihenési szokásait, hiszen azelőtt jóval több család engedhette meg magának azt, hogy január első időszakában elmenjenek egy-egy hétvégére pihenni. Ahogy beköszöntött az ősz, elmennek Lumsoriba (Rónafüred), ahol a csánozás, vagyis az üstfürdőzés az egyik legnépszerűbb pihenési forma, amelynek hagyománya az 1600-as évekre nyúlik vissza. Szokásunk, hogy magyarországi ismerőseinket is elvisszük egy ilyen csánozásra, hiszen nagyon jó hatással van az egészségünkre, és különleges is, hiszen az anyaországiak ezt nem nagyon ismerik. Én személyesen is nagyon szeretem. Ugyancsak szeretek snowboardozni. A TV21 Ungvár tévécsatornán volt a KamillaTea című műsorom, melynek egyik részében lehetőségünk volt elmenni Bukovelre, ahol elsajátítottam ezt a sportot. Számos egészségügyi előnye van, hiszen fontos, hogy télen is mozogjunk. Gyerekkorunkban sokkal gyakrabban jártunk csapatostul szánkózni Csapon, a Tisza menti töltésre. Néha volt alkalmunk kipróbálni a síelést is.

Tehát a műsor óta nagyon szeretek snowboardozni, sajnos a háború kitörése óta azonban nem volt rá lehetőségem. Most nem ezen van a hangsúly. De Kárpátalján több pálya is van, nem kell elmenni egészen Bukovelig.

A téli kirándulás is fontos, egyik szervezője a Kárpátaljai Hazajáró Egylet. Ha valaki a téli kirándulásra gondol, akkor az jut eszébe, hogy hóban nem könnyű közlekedni, kimelegszünk, aztán megbetegszünk. De ahogyan a hazajáró egyletben mondják: nincsen rossz időjárás, csak nem megfelelő öltözködés. Egy ilyen téli túra olyan csodálatossá tudja varázsolni az amúgy is szép Kárpátalját! Kár lenne kihagyni! Legalább egyszer érdemes kipróbálni! Mindenkinek ajánlom, hogy kövesse figyelemmel a Kárpátaljai Hazajáró Egylet programját, mert rendszeresen szerveznek téli kirándulásokat is. És nem csak a magas csúcsok meghódítása a cél. Egy téli erdei séta is lehet csodálatos élmény. Arról se feledkezzünk meg, hogy Kárpátalján nagy hagyománya van a szaunázásnak, amit télen még inkább ki lehet használni. A hideg vízben való fürdés ugyanolyan jótékony hatással van szervezetünkre, mint a csánozás. Amellett egy tökéletes kikapcsolódás is. Viszont ilyenkor nem ajánlott az alkohol fogyasztása.

Abban reménykedem, hogy hamarosan vége a háborúnak, és a kárpátaljai vidék mindennapi életébe visszatér majd az idegenforgalom és az egészségturizmus, hiszen az anyaországiak is mindig nagyon nagy érdeklődést mutattak a vidék pihenési lehetőségei iránt.”

Fehér Rita

Kárpátalja.ma