Kárpátaljára került az Aranycsapat Kupa vándorserlege

A Komáromi Napok rendezvénysorozat keretein belül, április 30-án került sor a hatodik alkalommal megrendezett Aranycsapat Kupa rendezvényére, amelyen nyolc középiskolai diákcsapat mérte össze tudását Kárpátaljáról, Felvidékről és Magyarországról. A labdarúgótorna nem titkolt célja, hogy a sporton keresztül egyesítse a magyar nemzetet, a Kárpát-medencei magyar fiatalokat.

A nemzetközi teremlabdarúgó-torna fővédnöke id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, az Aranycsapat Testület vezetője, védnökei pedig Észak- és Dél-Komárom polgármesterei, Keszegh Béla és Molnár Attila. A rendezvény szervezői a Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal Dél-Komáromból, valamint az észak-komáromi Kárpátia Sport Polgári Társulás.

A VI. Kárpát-medencei teremlabdarúgó-tornát a „Bozsik 100 Emlékév”, a „Buzánszky 100 Emlékév” és a „Gellér Sándor 100 Emlékév” tiszteletére szervezték a két Komárom fedett sportcsarnokaiban.

A rendezvény idei nyitóünnepségén jelen voltak a történelmi egyházak képviseletében Kiss Róbert kanonok, Somogyi Alfréd református lelkész, a Selye János Egyetem dékánja, egyben a SZAKC elnöke, valamint a két Komárom intézményeinek vezetői, az Aranycsapat Testület tagjai, Győr Béla, a MOB főtitkára, Bozsik Péter labdarúgó és ifj. Buzánszky Jenő. A szervezők képviseletében Vörösházi Tibor, Mihacs Szilvia és Pallag György ötletgazdák.

Idősebb Lomnici Zoltán ünnepi köszöntőjében kettétört szívként jellemezte a Trianon utáni Komáromot, amelyet évtizedekig nemcsak a Duna, de országhatárok is elválasztottak. Annak az örömének adott hangot, hogy ma már a Kárpát-medence magyarjai Észak-Komáromba is hazatérnek, hiszen a város lakosságának nagyobb része ma is magyar. Az emlékévek kapcsán röviden megemlékezett az Aranycsapat labdarúgóiról, Gellér Sándorról, Bozsik Józsefről és id. Buzánszky Jenőről, akik dicsőséget szereztek a magyar hazának.

Győr Béla, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára is köszöntötte a jelenlévőket, majd megjegyezte, Komárom, a „két ország egy városa” remek helyszín a hatodik alkalommal megrendezett tornának. Gratulált a város több mint 30 éves hagyományához, Komárom ünnepnapján, az április 26-án tartott közös ünnepi testületi üléshez, melyen idén Bozsik Péter dél-komáromi Pro Urbe díjat vehetett át, míg a magyar labdarúgó-válogatott másik tagját, Priskin Tamást Észak-Komárom díszpolgári címével tüntették ki. Erről szóló tudósításunkat itt olvashatják el.

Ezt követően Bozsik Péter, Bozsik Józsefnek, az Aranycsapat olimpiai bajnok játékosának fia és ifj. Buzánszky Jenő, az Aranycsapat legendás jobbhátvédjének labdarúgó fia is szólt a diákokhoz, méltatva a sport jelentőségét, amelynek közösségformáló hatását emelték ki. A rendezvényen köszöntőt mondott a támogatók nevében Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere, aki megköszönte az észak-és dél-komáromi egyesületek szervezését, amely véleménye szerint szintén az összetartozás eszményét erősíti. Megemlékezett még az olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes Czibor Zoltánról, az Aranycsapat tagjáról, aki élete végén Komáromban telepedett le.

Az Aranycsapat Kupáért folyó bajnokságot Kiss Róbert atya és Somogyi Alfréd lelkész is megáldotta, melyen részt vett a kárpátaljai Beregvidék csapata, Magyarországról a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának csapata, a Dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola diákjai, a kőszegi Lóránt Gyula FC csapata, az észak-komáromi Selye János Gimnázium, az ógyallai Építőipari Szakközépiskola, a komáromi Gépipari-és Elektrotechnikai Szakközépiskola csapata, valamint a dél-komáromi Jókai Mór Gimnázium diákcsapata.

A vándorserleget a tavalyi év után ismét a beregvidékiek vihették haza. A torna második helyezését a Dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola diákcsapata szerezte meg, míg az ógyallai Építőipari Szakközépiskola csapata a harmadik lett.

A rendezvényen közreműködtek a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai mellett a Vörösházi testvérek, Maczkó Fanni és Nátek Eszter.

Forrás: Felvidék.ma