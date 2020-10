Mondd el ma: Mert a zenének is van világnapja!

Miért van a zenének szüksége arra, hogy világnapja legyen? A Mondd el ma rovatunk októberi részét a zenének szenteljük. A többit elmondják szakembereink: egy zenei szerkesztő, egy zenetanár, egy énekes és egy kocsmáros.

Antal István, a Pulzus Rádió zenei szerkesztője:

A zenének kiemelkedő szerepe van a rádióban. A zene kiegészíti a rádiót. A munkám abból áll, hogy feltöltsem a zenei órákat és tulajdonképpen kielégítsem a különböző zenei ízléseket. A rádiónak elég gazdag zenetára van, mindenféle stílussal. megtalálható benne a nóta, régi örökzöld slágerek, de ugyanakkor a legfrissebb dalok is. Tisztában kell lennem a mai trendi zenével is.

Vannak zenével kapcsolatos műsoraim. A Népek zenéi, melyben mindenféle nemzetek zenéi hallhatók, többnyire a 80-as, 90-es évekből, illetve a kortársak. És a Zenesáv című műsor. Azt azért szeretem, mert ott valójában van népzene, rock, alternatív, tehát több stílus. Sokat tanulhatok a munkám során. Hiába vagyok zenész, mégis sok újdonsággal találkozom. Emlékszem, amikor tanultam, nagy élmény volt a sokszínű stílusok, előadók felfedezése. Nagyon érdekes, amikor egy-egy előadó életrajzával foglalkozom.

De a zene nem csak a rádióban szól, hanem bárhol vagyok, mindig ott van. Szeretem a népzenét, a jazzt, de a mai zenét is.

Antal István

Szász Marianna, a Dédai Általános Iskola ének-zene tanára:

Zenetanárként nagyon fontosnak érzem a muzsika megszerettetését a gyerekekkel. A zene világnapja alkalmából már hagyománnyá vált nálunk egy Ki mit tud szervezése, ahol nem is a versengés a fontos, hanem az, hogy minden gyerek felléphessen és megmutassa a zenével kapcsolatos tudását. Több kategóriában indulhatnak: tánc, ének, hangszer és egyéb. A gyerekek nagyon szívesen mutatják be zenei tudásukat, nem csak az órákon tanult énekeket és nemcsak népdalokat, hanem modern zeneszámokat, táncokat is előadnak. Vannak gyermekjáték kiscsoportok is. Mindenki nyertes a maga kategóriájában, mert csak az számít, hogy szeressék a zenét. Bármelyik osztály tanulója felléphet.

Minden évnek megvan a maga mottója. Tavaly Babits Mihály idézete állt a középpontban: Mindenik ember lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek.

A verseny után ezt az idézetét el is énekeltük közösen. Érződött, hogy tényleg ott van a szívükben a dal, és ezáltal a másik embert is szebbnek látják. Elfogadóbbak egymással. Azt hiszem, ezzel Kodály Zoltán életcélja is megvalósul: legyen a zene mindenkié!

Idén még gondolkodunk, hogy szabad-e megszerveznünk hagyományos módon a rendezvényünket. Mindenesetre a gyerekek már érdeklődnek, szeretnének idén is fellépni. Ha nem sikerülne élőben, akkor online formában valósítanánk meg.

Szász Marianna

Rusznák György, a Váralja múzeum-kávézó tulajdonosa:

Harminchárom éve szól a jazz meg a blues. Ez a kedvenc stílusom és ezt szeretem. A vendégek is megszerették a kávézónak a hangulatát, ami a helyre jellemző. Lehet, hogy régimódi vagyok, de nekem ez imponál, akkor miért hallgassak más zenét?

Rusznák György

Babics Zsuzsa, az Integral zenekar énekese:

Már szinte mindennek van világnapja, ezért a zene se legyen kivétel. Örülök, hogy van ilyen, mert ilyenkor a zenészek, meg minden zenével kapcsolatos dolog meg van ünnepelve. A zenészek amúgy is állandóan szórakoztatnak és másoknak ajándékoznak ünnepet, de végre van egy olyan nap, amikor őket ünneplik. Nekem különösen fontos ez a nap, október elseje, mert az én drága páromnak, Babics Jánosnak aznap van a születésnapja. Úgyhogy nekünk duplán fontos, duplán ünnep. Nem hiába született a zene világnapján, hisz vérbeli zenész lett belőle.

Babics Zsuzsa

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma