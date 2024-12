Mondd el ma: ki számodra a Mikulás?

Amikor a Mikulásra gondolunk, melegség tölt el bennünket, olyan felemelő érzések jönnek, elő, melyeket gyerekkorban éltünk át, amikor még hittünk a csodában. A Mikulás elvarázsol, reményt ad, boldogságot hoz, megdobogtat minden kis szívet. Mit gondolnak a Mikulásról a mai kisiskolások? Mit jelent számukra az őszszakállú apó, aki minden decemberben újabb meglepetésekkel érkezik és ajándékozza meg a gyerekeket. Íme néhány őszinte vallomás:

Kosztyó Hanna:

A Mikulás jószívű. Mindene piros, de fehér a ruhájának és a sapkájának a bundás része, a szakálla meg a haja. Jószívű. Úgy néz ki, mint papám, nagyon hasonlít rá, csak nem olyan nagy a bajusza. Én már nyolcszor találkoztam a Mikulással. Elképzelem, ahogy otthon már hozza az ajándékot. Beszaladunk a szobába, és megkapjuk az ajándékot. Úgy megörültünk a tavaly, mert apának is hozott egy kávét. De sajnos anyának nem hozott semmit. Nekem, például, hozott egy babát, édességet és legót is két csomaggal. Az egyik olyan hatalmas volt, mint amilyen én vagyok. Így nagyon sok legóm lett. És kaptam még tőle egy ágyat is.

Zsoldos Liliána:

A Mikulás kedves és mosolygós. Pirosnak meg lilának látom őt. Szeretem, mert hoz ajándékot. És mindig olyan ajándékot hoz, amilyet szeretnék. Egyszer egy elektromos fogkefét kértem tőle, és elhozta. Most idén legót kértem tőle.

Vascsák Hanna:

A Mikulást jónak látom, mert a gyerekeknek vidámságot és sok ajándékot hoz. Piros ruhában és egy nagy, ajándékokkal tele zsákkal képzelem el őt. Olyan ajándékokat kapunk, aminek még Jázmin, a kistesóm is örül. Én nagyon boldog vagyok, amikor jön a Mikulás. Ilyenkor felvidít a karácsonyi hangulat, a sok az ajándék. Nemsokára írok neki levelet.

Perpék Luca:

Jónak, jószívűnek és kedvesnek látom a Mikulást. Szeretem, hogy hoz ajándékot. Nekem általában gyümölcsöt és ajándékokat hoz. Az oviban már találkoztam vele.

Vovcsok Eszter:

Olyan kedves, hogy minden gyereket megajándékoz. Amúgy jószívű és barátságos. Amit kérnek tőle, azt elhozza nekik. Belőlem boldogságot vált ki. Szerencsésnek érzem magam, hogy találkoztam vele Beregszászban a boltokban és az oviban. Most egy hajfestő készletet kértem tőle és egy gyöngykészletet.

Vascsák Jázmin:

Egy barátságos, jószívű és vidám ember. Amikor rágondolok, a kedvesség jut eszembe, és boldogság tölt el. Egy igen szeretetteljes ember. Most könyveket várok tőle, mert szeretek olvasni. A Tüskevárat már láttam filmben, de most el szeretném olvasni.

Balogh Meláni:

Számomra a Mikulás egy köpcös, fehér szakállú, kedves ember, akit minden évben izgatottan várok. Én és a kistesóm. Minden eljövetele előtt megmosom a csizmám és írok neki levelet, amit kisebb-nagyobb virgáccsal, de mindig meg is kapok. Idén én is nagyon várom a kedves Mikulást. Én és a kisöcsém is.

Kisgyőri Julcsi:

Fehér szakállú, piros a ruhája, fekete az öve és a cipője is fekete. Szerintem a szeme zöld és szemüveges. Nyolc rénszarvas húzza. Velem kedves, jószívű, adakozó, titokzatos. Általában csokit, gyümölcsöt, ruhát, társasjátékot, néha virgácsot hoz nekem. Idén szeretnék egy hosszú nadrágot, egy virágos pulcsit meg egy rövidujjú felsőt. Nagyon szeretnék találkozni vele, mert eddig még nem sikerült.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma