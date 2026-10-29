Krémes, fokhagymás-tejszínes csirkés gnocchi
Ha valami igazán krémes, ízletes és könnyen elkészíthető ételre vágyunk, a fokhagymás-tejszínes csirkés gnocchi remek választás lehet. A pirított burgonyagombóc, a fűszeres csirkemell és a sajtos-tejszínes szósz tökéletesen kiegészítik egymást. Az étel ráadásul egyetlen serpenyőben is elkészíthető.
Alapanyagok
- 300 g csirkemellolívaolajvaj
- 500 g gnocchi
- 3 gerezd fokhagyma
- 500 ml főzőtejszín
- reszelt sajt ízlés szerint
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- majoránna ízlés szerint
- oregánó ízlés szerint
- rozmaring ízlés szerint
- olívaolaj ízlés szerint
- vaj ízlés szerint
Leírás
- Első lépésként egy serpenyőben vajat olvasztunk, majd a gnocchit aranybarnára pirítjuk rajta. Amikor kívül enyhén ropogós, belül pedig puha, kiszedjük a serpenyőből, és félretesszük.
- Ugyanabban a serpenyőben kevés olívaolajat hevítünk, majd hozzáadjuk a felkockázott csirkemellet. Sóval, borssal, majoránnával, oregánóval és egy kevés rozmaringgal ízesítjük, majd a húst minden oldalán megpirítjuk. Ezután hozzáadjuk az apróra vágott vagy összezúzott fokhagymát, és rövid ideig együtt pirítjuk, ügyelve arra, hogy a fokhagyma ne égjen meg.
- A következő lépésben felöntjük a húst a főzőtejszínnel, majd hozzákeverjük a reszelt sajtot. Közepes lángon, időnként megkeverve főzzük, amíg a szósz krémes állagúvá válik. Ha túl sűrűnek találjuk, kevés tejszínnel lazíthatjuk.
- Végül visszatesszük a serpenyőbe a félretett gnocchit, alaposan összeforgatjuk a szósszal, és néhány percig együtt melegítjük, hogy az ízek összeérjenek. Amikor a szósz kellően besűrűsödött, az ételt frissen, még melegen tálaljuk.
Megjegyzések
Aki még sajtosabb ízekre vágyik, tálaláskor is szórhat egy kevés reszelt sajtot az étel tetejére. Friss petrezselyemmel vagy bazsalikommal is díszíthetjük, de önmagában is teljes értékű, laktató fogás. Jó étvágyat kívánunk!
Fotó: Saját felvétel.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →