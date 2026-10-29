Krémes, fokhagymás-tejszínes csirkés gnocchi

Első lépésként egy serpenyőben vajat olvasztunk, majd a gnocchit aranybarnára pirítjuk rajta. Amikor kívül enyhén ropogós, belül pedig puha, kiszedjük a serpenyőből, és félretesszük.

Első lépésként egy serpenyőben vajat olvasztunk, majd a gnocchit aranybarnára pirítjuk rajta. Amikor kívül enyhén ropogós, belül pedig puha, kiszedjük a serpenyőből, és félretesszük.