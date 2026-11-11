Sült sütőtök

A sütőtök az őszi és téli időszak egyik legkedveltebb alapanyaga. Természetes édessége miatt önmagában is finom, néhány egyszerű fűszerrel és egy kevés mézzel azonban igazán különleges fogássá varázsolható. A só, a bors és a méz kellemes ízharmóniát alkot, a chili pedig egy kis pikáns csavart adhat az ételnek.

Recept nyomtatása Étkezés Vacsora Konyha Magyar Adag 6 fő Alapanyagok 1 db sütőtök

só

frissen őrölt fekete bors

méz

chilipor Leírás A sütőtököt alaposan megmossuk, félbevágjuk, eltávolítjuk a magokat, majd tetszés szerinti szeletekre vagy nagyobb darabokra vágjuk.

Az előkészített tökdarabokat sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük. Megszórjuk sóval és frissen őrölt fekete borssal, majd kevés mézet csorgatunk rájuk. Aki szereti a pikánsabb ízeket, egyes darabokat chiliporral is meghinthet.

A sütőtököt előmelegített, 200 Celsius-fokos sütőben körülbelül 30–45 percig sütjük, amíg a húsa megpuhul, a szélei pedig enyhén karamellizálódnak. A sütési idő a darabok méretétől és a sütőtök fajtájától is függ. Megjegyzések Tipp: Érdemes a sütőtök egy részét chili nélkül hagyni, így azok is bátran kóstolhatnak belőle, akik kevésbé kedvelik a csípős ízeket. Jó étvágyat hozzá!

Kárpátalja.ma

Fotó: Kárpátalja.ma

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