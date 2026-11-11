Sült sütőtök
A sütőtök az őszi és téli időszak egyik legkedveltebb alapanyaga. Természetes édessége miatt önmagában is finom, néhány egyszerű fűszerrel és egy kevés mézzel azonban igazán különleges fogássá varázsolható. A só, a bors és a méz kellemes ízharmóniát alkot, a chili pedig egy kis pikáns csavart adhat az ételnek.
Alapanyagok
- 1 db sütőtök
- só
- frissen őrölt fekete bors
- méz
- chilipor
Leírás
- A sütőtököt alaposan megmossuk, félbevágjuk, eltávolítjuk a magokat, majd tetszés szerinti szeletekre vagy nagyobb darabokra vágjuk.
- Az előkészített tökdarabokat sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük. Megszórjuk sóval és frissen őrölt fekete borssal, majd kevés mézet csorgatunk rájuk. Aki szereti a pikánsabb ízeket, egyes darabokat chiliporral is meghinthet.
- A sütőtököt előmelegített, 200 Celsius-fokos sütőben körülbelül 30–45 percig sütjük, amíg a húsa megpuhul, a szélei pedig enyhén karamellizálódnak. A sütési idő a darabok méretétől és a sütőtök fajtájától is függ.
Megjegyzések
Tipp: Érdemes a sütőtök egy részét chili nélkül hagyni, így azok is bátran kóstolhatnak belőle, akik kevésbé kedvelik a csípős ízeket. Jó étvágyat hozzá!
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