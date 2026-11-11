Sült sütőtök

Bursza Krisztina Receptek

A sütőtök az őszi és téli időszak egyik legkedveltebb alapanyaga. Természetes édessége miatt önmagában is finom, néhány egyszerű fűszerrel és egy kevés mézzel azonban igazán különleges fogássá varázsolható. A só, a bors és a méz kellemes ízharmóniát alkot, a chili pedig egy kis pikáns csavart adhat az ételnek.

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Étkezés Vacsora
Konyha Magyar
Adag 6

Alapanyagok
  

  • 1 db sütőtök
  • frissen őrölt fekete bors
  • méz
  • chilipor

Leírás
 

  • A sütőtököt alaposan megmossuk, félbevágjuk, eltávolítjuk a magokat, majd tetszés szerinti szeletekre vagy nagyobb darabokra vágjuk.
  • Az előkészített tökdarabokat sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük. Megszórjuk sóval és frissen őrölt fekete borssal, majd kevés mézet csorgatunk rájuk. Aki szereti a pikánsabb ízeket, egyes darabokat chiliporral is meghinthet.
  • A sütőtököt előmelegített, 200 Celsius-fokos sütőben körülbelül 30–45 percig sütjük, amíg a húsa megpuhul, a szélei pedig enyhén karamellizálódnak. A sütési idő a darabok méretétől és a sütőtök fajtájától is függ.

Megjegyzések

Tipp: Érdemes a sütőtök egy részét chili nélkül hagyni, így azok is bátran kóstolhatnak belőle, akik kevésbé kedvelik a csípős ízeket.
Jó étvágyat hozzá!

Kárpátalja.ma

Fotó: Kárpátalja.ma

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