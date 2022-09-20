391 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 20 вересня 2022 року більше ніж 1 151 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 760 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 397, Харківській – 219, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 47, Дніпропетровській – 26.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора