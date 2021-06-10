Дерево національної приналежності було висаджено у дворі особняка культури ім. Перені

4 червня ГО «Про Культура Субкарпатіка» (Pro Cultura Subcarpathica) та Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, провели святковий захід з нагоди дня національної єдності.

Захід відкрила Маріанна Поллогі, директор ГО «Про Культура Субкарпатіка» (Pro Cultura Subcarpathica), після чого Матяш Сіладі, генеральний консул в Берегові привітав всіх присутніх.

– Ми повинні будувати майбутнє. Закарпатські угорці зберегли свою ідентичність та мову. Незважаючи на труднощі, угорська громада залишалася. Ми можемо з гордістю озиратися на своїх предків. Однак давайте не жити спогадами про минуле, а краще довіряймо майбутньому – висловив свої думки Генеральний консул Матяш Сіладі.

Степан Черничко, ректор Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ виголосив у своїй промові те, людей однієї нації пов’язує – це спільна мова, спільна культура та прожита разом історія. Ми, угорці, вже 101 рік доводимо, якщо ми хочемо, цей зв’язок настільки сильний, що навіть помилкові історичні та політичні рішення не можуть його розірвати.

Після привітання учасники мали змогу переглянути виступ учнів угорської школи народної творчості «Туліпан Танода». Тоді генеральний консул Матяш Сіладі, Іштван Вінце, заступник мера мікрорегіону Берегова, ректор Степан Черничко та директор Маріанна Поллогі посадили у дворі особняка дерево національної єдності, яке символізує життя та єдність угорців .

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