Концерт «Калaка» в Берегові

На Закарпатті стартувала серія концертів ансамблю «Калaка», організована громадською організацією Про Культура Субкарпатика. Першою зупинкою стало місто Берегове, де ансамбль виступив в атріумі Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ.

Угорський ансамбль Калака був заснований 26 листопада 1969 року в Будапешті. За свою історію ансамбль двічі отримав премію Кошута, а також був нагороджений премією «Prima Primissima». Калака неодноразово виступала в нашому регіоні, востаннє – перед пандемією.

Атріум інституту наповнився духом спільного очікування Христа у другий недільний день Адвенту.

Під час концертної серії «Калака» виконує різдвяні народні пісні угорців та інших національностей, старовинні релігійні гімни й музичні адаптації різдвяних віршів. Цитуючи Каньоді, концерт дарує музичне задоволення і маленьким і дорослим, створюючи атмосферу свята.

Для дітей і дорослих під час концерту розповідали про захопливу історію ансамблю та знайомили з музичними інструментами. Вони не лише співали вертепні пісні, а й демонстрували їх за допомогою одягу та маленького вертепу, який принесли із собою.

Під час цього натхненного заходу глядачів навчили традиційної різдвяної пісні з міста Бічке, яку на прохання ансамблю хоробро виконали на сцені мати й дочка.

«Громадська організація Про Культура Субкарпатика завжди намагається включити концерт до програми запалення адвентських свічок, щоб разом із жителями Берегова та околиць підготуватися до свят. «Цього разу ми запросили ансамбль Калака. У нас із ними чудові стосунки: у 2019 році вони брали участь у нашій програмі „Через сім кордонів“, а тепер ми організовуємо ще одну серію заходів по всьому Закарпаттю»,– зазначила координатор ПКС Крістіна Молнар.

Серію концертів підтримали уряд Угорщини, Фонд Габора Бетлена та Фонд MOL‒Нова Європа.

9 грудня ансамбль «Калaка» виступили в Ужгороді у ліцеї імені Габора Дойки та у селі Велика Добронь в реформатській церкві. 10 грудня вони виступатимуть у культурному центрі в Пийтерфалві та в реформатській церкві в с. Великі Береги.

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