На Закарпатті модернізують три пункти пропуску на кордоні коштом ЄІБ

Європейський інвестиційний банк спрямовує кошти на модернізацію трьох пунктів пропуску на Закарпатті – «Чоп (Тиса) – Захонь», «Лужанка – Берегшурань» та «Ужгород – Вишнє Нємецьке».

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

„Важливі новини для Закарпаття: Європейський інвестиційний банк спрямовує кошти для модернізації інфраструктури в Україні. Йдеться про 60 млн євро на модернізацію пунктів пропуску на західному кордоні – з країнами ЄС та Молдовою. Так, на Закарпатті зможемо провести реконструкцію ПП «Чоп (Тиса) – Захонь» та «Лужанка – Берегшурань» на кордоні з Угорщиною та «Ужгород – Вишнє Нємецьке» – зі Словацькою Республікою”, – повідомив він.

За словами Білецького, за ці кошти тут облаштують під’їзні дороги, сервісні зони, укриття, а також оновлять обладнання і програмне забезпечення для здійснення митного контролю.

Як зазначається, це – результат перемовин та підписання фінансової угоди між міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколою Калашником та віцепрезидентом ЄІБ Карлом Негаммером.

„Це важливий крок для розбудови прикордонної інфраструктури, збільшення пропускної здатності наших пунктів перетину та покращення логістики з країнами ЄС”, – додав начальник Закарпатської ОВА.

ukrinform.ua

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