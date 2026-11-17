Угорщина зупиняє залізничне сполучення з Україною 17 та 18 листопада через російські атаки на Мукачівську громаду.

Про це повідомив премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Facebook.

«Нещодавно російський безпілотник розбився на Закарпатті, за 300 метрів від залізничної станції Мукачево. Угорський екіпаж поїзда, що прибув з Угорщини, евакуювали. Залізничний рух між Угорщиною та Україною буде призупинено на сьогодні та завтра», — написав Петер Мадяр.

В Укрзалізниці підтвердили, що угорський залізничний перевізник MÁV тимчасово обмежив рух двох пар поїздів свого формування, що курсують європейською колією за маршрутом Будапешт – Мукачево.

У компанії повідомили, що угорські потяги тимчасово прямуватимуть до станції Чоп. Укрзалізниця заявляє, що у Мукачево атака була на підприємство, а залізнична інфраструктура не була під ворожою атакою.

«Для забезпечення сполучення Укрзалізниця організує пересадку на приміські поїзди широкої колії, щоб пасажири могли дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Нічний поїзд сполученням Будапешт – Мукачево – Київ формування АТ «Укрзалізниця» й надалі курсуватиме звичним маршрутом, повідомили у компанії.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що очікує посилення атак на Закарпатську область попри те, що раніше росіяни не атакували цей регіон України через «географічне положення».

«На цивільне населення України, ймовірно, чекає найскладніша зима за весь час війни. Електромережі та системи централізованого опалення вже перебувають у критичному стані — особливо в Києві, Харкові та на півдні України. Очікується, що Росія посилить атаки на об’єкти енергетики. Через відсутність електроенергії в містах також порушується водопостачання, мільйони людей залишаються без тепла й світла, а повсякденне життя стає дедалі важчим», — написала Аніта Орбан.

У Закарпатській області під час повітряної тривоги 17 листопада зафіксували рух трьох російських безпілотників типу Shahed. Один із них влучив у Мукачівській громаді.

suspilne.media

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