Україна повернула з російського полону ще 270 військових

В Україну 23 жовтня в результаті обміну військовополоненими повернулися 270 українців.

Як передає Укрінформ, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці.

«270 наших людей вдома. Дуже важливий результат. Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни „Азова”, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року», – зазначив Зеленський.

За його словами, більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків. Багатьох незаконно засудили в Росії. Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених 23 жовтня з російського полону захисників 38 офіцерів. Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.

«У результаті перемовного процесу, Координаційним штабом за дорученням Президента України, з російської неволі визволено 261 українського військовослужбовця. Окремо також вдалося повернути на Батьківщину дев’ятеро цивільних. Це третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня», – йдеться у повідомленні.

Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, а також рятувальник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Більше половини визволених сьогодні захисників потрапили у полон у 2022 році, зокрема під час оборони Маріуполя. Пʼятеро з них пережили теракт в Оленівці у сумнозвісному бараці «200». Ще девʼятеро – важкохворі», – зауважили в Коордштабі.

Загалом на Батьківщину повертаються військовослужбовці, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямку, а також оборонці ЧАЕС.

Як зазначається, серед звільнених сьогодні – 38 офіцерів. Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.

Значна частина визволених сьогодні оборонців зазнала кримінального переслідування з боку країни-агресорки та всупереч міжнародному праву під вигаданими звинуваченнями була засуджена до різних термінів за ґратами, зокрема й до довічного ув’язнення.

У Коордштабі підкреслили, що усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

ukrinform.ua

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