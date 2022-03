Háború van, légy tudatos!

Nekem azt mondták, a húszas éveim lesznek a legszebbek. A húszas éveim első két évét a világjárvány miatt bezárva töltöttem, most pedig háborúban. Vagyunk így egy páran.

Azzal újat nem mondok, hogy sajnos országunkban február 24-e óta hadiállapot van. Többen elhagyták az országot a fiatalok korosztályából is, de sokan maradtunk idehaza, Kárpátalján. Az alábbiakban olyan tanácsokat osztok meg, amikről úgy gondolom, hasznosak lehetnek, illetve a tapasztalataimat is leírom.

Első és legfontosabb: alkalmazd a Galaxis útikalauz stopposoknak első szabályát, vagyis ne ess pánikba! A pánik olyan ragályos betegség, mint a nátha, csak sokkal gyorsabb. Akármi történik, akár egy légiriadó, igyekezz megőrizni a higgadtságodat. Sajnos nekem nem sikerült az első légiriadó alkalmával, és órákig nem bírtam magamhoz térni. Ne kövesd a példámat!

Hírek és forrásaik

A háború szinte minden pillanatát dokumentálják – a közösségi oldalakon és a sajtóban egyaránt. Azt is tudjuk, hogy mindegyik sajtó a maga módján elfogult. Ezért, ha híreket olvasol, kritikusan fogadd. Azokat az anyagokat is, amelyek a te álláspontodnak megfelelnek. Szánd rá az időt, hogy leellenőrizd egy hír valóságtartalmát. Illetve ebben az esetben hatványozottan igaz, hogy azt is meg kell nézni, hogy ki mondja azt, amit olvasol. Nincs abszolút igazság.

Itt azonnal figyelmeztetni is szeretnélek, hogy vigyázz arra, hogy ne válj hírfüggővé. Sajnos munkám során nekem ebbe sikerült párszor belecsúsznom. Amikor tudatosítottam magamban, hogy ez nem tesz jót nekem, eldöntöttem, hogy a munkát leszámítva csak bizonyos időintervallumban ülök le híreket böngészni. Jelölj ki magadnak pl. reggel és este egy-egy félórát erre. Miért érdemes ezt követned? Egyrészt, ha tudatos a médiafogyasztásod, az algoritmus is hozzá fog szokni, hogy neked minőségi tartalom kell. Másrészt, csökkented a képernyő előtt töltött idődet. Harmadrészt, a lelki egészséged is meg fogja köszönni. Erről bővebben később.

Posztok, kommentek

Óvakodj a megosztó, uszító tartalmaktól, és csillapítsd azokat a barátaidat, akik ilyeneket osztanak meg. Van már elég baj így is. A te megnyilvánulásod és attitűdöd hatással van az ismerőseidre – az online és offline térben egyaránt. Tűz van, tűzoltó légy, ne tűzgyújtó!

A posztolást jó dolgokra is fel lehet használni. Például megoszthatod a Shelter UKR oldalt, amiről itt írtunk, s aminek segítségével talán az ismerősöd vagy annak az ismerőse fog menedéket találni. Vagy olyan óriásszervezetek felhívásait, mint a Vöröskereszt.

Életmentő dolgok

Az olyan információkat, mint pl. hol van a közeledben óvóhely, a kistérséged vezetőitől tudakold meg. A legtöbb kistérség Facebook-oldallal is rendelkezik, érdemes követned őket.

Érdemes letölteni a légiriadós appot, amiről bővebben ide kattintva találhatsz információkat. Légiriadó esetén a teendőket ebben a cikkben foglaltuk össze.

Az okmányaidat tartsd olyan helyen, ahonnan könnyen előszedheted baj esetén.

Ellenőrizd le, hogy az otthoni gyógyszeresdobozban (alias aptecska) megvannak-e az alapvető gyógyszerek.

Lelki egészség

Az egyik legféltettebb kincsként kezeld a saját lelki egészségedet. Ha túl sok negatívumot engedünk be – és a jelenlegi egy olyan helyzet, hogy sajnos nem tudjuk kibekkelni –, az olyan, mintha mérget nyelnénk. Ezzel nem csak magunknak okozhatunk kárt, hanem környezetünknek is. Ha te ideges vagy, a körülötted lévők is azok lesznek. De ha te nyugodt vagy, meg tudod nyugtatni a felzaklatott családtagodat vagy barátodat is. Ha időd engedi, keress magadnak olyan elfoglaltságot, ami kikapcsol. (Én szájharmonikázni kezdtem, valószínűleg minden szomszédom bánatára .)

Fokozottan figyelj oda a családtagjaidra és közeledben lévő idős emberekre. Főleg azokra, akik teljesen egyedül maradtak. Talán a te törődésed lesz az, ami felvidítja, vagy az életét is megmentheti. A kisebb testvéreidre vagy rokonaidra is figyelj, ha a kicsik kérdeznek a háborúról, nem kell hazudni (a klinikai szakpszichológus véleményét itt olvashatod el a témával kapcsolatban).

Ha úgy érzed, hogy lelkileg nem vagy jól a háború miatt, van kihez fordulnod. Online térben pl. a Kék vonal áll a rendelkezésedre, amiről korábban itt írtunk.

Vigyázz magadra és másokra! Együtt, összefogva túléljük ezt a nehéz időszakot. Tegyük, amit tennünk kell, dolgozzunk és imádkozzunk közösen a békéért!

Szabó Kata

Kárpátalja.ma