Ne csüggedj, most szánj időt magadra!

Sokunkat a négy fal közé kényszerített a pandémia, és nem tehetünk ellene semmit. Fizikailag és mentálisan is megterhelő az ember számára, hiszen eddig nem találkoztunk még hasonló helyzettel. Na, de mit tudunk tenni, hogy ne golyózzunk be az otthon töltött idő alatt? Én elkezdtem oroszul tanulni, ukulelén játszani és klasszikus könyveket olvasok.

Életed során biztosan elejtettél már olyan mondatokat, hogy „a munka miatt nincs időm magamra” vagy „nem tudok időt szakítani arra, hogy olvassak/fessek/új dolgokat tanuljak”. A vírushelyzet most egy olyan szituációt alakított ki nekünk, ami által a hétköznapi lóti-futi életünk a feje tetejére áll. Most dolgoznál? Az a gond, hogy nem tudsz úgy munkába menni, mint eddig? Térj rá azokra a dolgokra, melyekre munka és suli mellett sosem volt időd, de mindig is szeretted volna csinálni.

Most az egész világ élete kicsit megállt. Ha csak várjuk, hogy javuljon a helyzet és közben nem foglalkozunk semmivel, akkor ténylegesen azt mondhatjuk, hogy az évünk eltelt a semmibe. „Nem az én hibám, hiszen világjárvány van” – halljuk. Na, de otthon is megáll az élet? Szánj időt a művészetre, minden egyes nap van időd olvasni, elkezdhetsz egy új nyelvet tanulni vagy egy hangszeren játszani. Most ténylegesen azzal töltheted az időd, amit mindig próbálsz a határidőnaplódba beszúrni, de sosem sikerül.

Az élet bedarál minket, a hétköznapi teendők között elveszünk, és elfelejtünk élni. A munkáról szól az élet, vagy a suli nyel be olyan szinten, hogy azt látjuk, más nincs is a világon. De helyes ez így? Azért létezünk, hogy ne éljünk?

Ne hagyd ki az életedből azokat a tevékenységeket, amik nem a sulit vagy a munkahelyedet szolgálják. Tegyél dolgokat, csak azért, mert szeretnéd, és ne azért, mert kell valamilyen oknál fogva.

Ezekben a napokban fontos, hogy pozitív gondolatok vegyenek körül. Ha igyekszel új hobbikat behozni a hétköznapjaidba, az kicsit felvillanyoz, jobb kedvre derít. Nem szabad szomorkodnunk!

Ha most, az időt kihasználva foglalkozol olyan tennivalókkal, amik érdekelnek, később, mikor visszaáll a világ rendje, újult erővel, motiváltabban vágsz neki az életnek.

R.D.

Kárpátalja.ma