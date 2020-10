Kárpátalja anno: amikor Mezőkaszony messzebb volt Ungvártól, mint Ungvár Mezőkaszonytól

A Ruszinszkói Magyar Hirlap 1925. július 19-i számában olvashatjuk azt a történetet, melynek tanulsága szerint Mezőkaszony messzebb van Ungvártól, mint Ungvár Mezőkaszonytól.

Az írásból kiderül, hogy folyó év július 9-én egy ungvári úriember a reggel 6 óra 55 perckor induló vonattal az ungvári kisállomásról Mezőkaszonyba utazott. A kisállomáson egy III. osztályú jegyet váltott, melyért 9 koronát fizetett. Ugyanaznap délután а mezőkaszonyi állomásról a 4 óra 48 perces vonattal vissza akart utazni Ungvárra. A jegypénztáros a menetdíjat 10 koronában állapította meg. Az ungvári úriember figyelmeztette a pénztárost, hogy a jegy csak 9 koronába kerülhet, mert Mezőkaszony nincs messzebb Ungvártól, mint Ungvár Mezőkaszonytól. Ennek igazolására fel is mutatta a reggel váltott jegyét. A pénztáros a jegyet kikapta az utas kezéből és követelte a 10 korona megfizetését. Az úriember kifizette a 10 koronát, de a pénztárostól a reggeli jegyet semmi pénzért sem tudta visszaszerezni. A hírlap a történetet így fejezte be: „Tiz korona csekély összeg, de a vasutaknál uralkodó pontosság és rend nem engedheti meg még azt sem, hogy akár egy koronával is többet számítsanak a jegyért, mint amennyi előírás szerint járna érte. A vasutigazgatóság intézkedését kérjük.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma