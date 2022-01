Kárpátalja anno: amikor rosszul indul az újév

Kain József beregszászi fűszerkereskedő nem igazán mondhatta szerencsésnek az 1940. év kezdetét, miután felfedezte, hogy fűszerüzletét kirabolták.

Már egy ideje feltűnt a bolttulajdonosnak, hogy a leltározásoknál rendszeresen hiánya van. Legutóbb a tea- és kávékészletből tűnt el öt kilogramm. Ekkor a feldühödött kereskedő a rendőrséghez fordult. Csakhamar fény derült az igazságra. A nyomozás felfedte, hogy Kain üzletét padlóbontó betörők dézsmálják hónapok óta, és körülbelül 6–8 ezer pengő kárt okoztak. A rendőrség elfogta a tetteseket, Palkovics Sámuel lakatost, Kováts Béla hentest és Váradi Gyula sorkatonát. A tolvajok beismerték, hogy az üzlet padlóját felfeszítve, egy másik helyiségen át rendszeresen lopkodták a bolt árukészletét. A betörők a zsákmányukat több mint 13 orgazdánál értékesítették, akik ellen szintén megindult az eljárás.

A Kárpátalja újság 1940. április 14-i számából azt is megtudhatjuk, hogyan zárult az ügy. „A beregszászi kir. törvényszék Vörös-Száj­bei-Tóth tanácsa a napokban tartotta meg foly­tatólagos tárgyalását ebben az ügyben. A bíróság Palkovits Sámuelt 1 évi és 4 hónapi, társát, Kovács Bélát 9 hónapi börtönre ítélte, mig Várady Gyulát bizonyítékok hiányában felmentették. Weisz Géza naményi lakost orgazdaságért 4 hónapra ítélték.

Az orgazdaság vádja alól bizonyítékok hiányában felmentették Fábián Bélát, Major Gyulánét, Magyary Lajost, Fábián Bélánét, Bundzsák Bálintot és Bimbi Jenőt. Ezek azt állították, hogy nem tudták, hogy lopott árut vásárolnak. Miután azonban beismerték, hogy mindent mint „csempészárut” vettek meg, a bíróság elrendelte az iratoknak a pénzügyhöz való áttételét. Palkovicsné sógorát, Lebovits Bernátot felmentették. Felmentették még az orgazdaság vádja alól Mandel Jenőt, Lepcsák Ferencet, Grosz Dezsőt, Kohn Bernátot és Weinberger Ignácot, miután a sértett Kain József vallomásából is megállapították, hogy a rendes napi áron vásároltak Palkovicséktól. A törvényszék Kain József kárát 3200 pengőben állapította meg. Az ítélet nem jogerős, mert úgy a vád, mint a védelem fellebbezést jelentett be.

Palkovics Sámuelt és feleségét, Kováts Bélát, a felmentett Várady Gyulát, Fábián Bélát és feleségének védelmét Dr. Rudó Bálint beregszászi ügyvéd látta el. A többi vádlottakat Dr. Klein Jenő és Dr. Meizelsz László ügyvédek védték. A vádat Dr. Horváth György kir. ügyész képviselte.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma