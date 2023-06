Kárpátalja anno: beregi tréfák

Szokták mondani, hogy minden tréfa fele valóság. Hogy így van-e azokban a vicces történetekben, melyek a Kárpáti Magyar Gazda 1940. május 19-i számában jelentek meg, döntse el a kedves Olvasó.

Mindenesetre Gát, Dercen és Badaló települések neve is felmerül az alábbi rövidke írásokban:

Ködös őszi reggelen megemeli süvegét a gáti ember.

– Csés jó reggelt, ügyvéd úr! Nézze mán, a koma hogy ide csapott. Ide la! S ezzel odamutat a homlokára.

Csakugyan volt valamelyes – hogy is mondjam, választékos orvosi nyelven – »tompa kemény tárggyal való ütéstől előállott, fillérnagyságú folytonossághiány.«

– A doktor azt írja, hogy nyolc nap. Nem sokat ér, de az is jobb, mint semmi. Tessék feljelenteni, hadd üljön egy kicsit a koma.

– Hát maga nem bántotta a komát?

– Ő is kapott, de azért meg a pereljen! Tessék csak feljelenteni!

Másnap megint beállít az atyafi.

– Ne jelentsük fel a komát!

– Megbékéltek?

– Nem a, hanem a olyat kapott tülem, hogy az éjszaka meghalt.

Az ügyvéd magyarázza a badalói magyarnak, hogy a szóbeli végrendelet igen kényes portéka. Ha a tanúk nem bizonyítanak be minden alakiságot, hiába van igazságunk, nagyot bukunk. – Mán pedig nekem meg kell nyerni ezt a pert, akárhogyan is. Ha lehet igaz után, de ha nem lehet, hát alagúton is!

Egy derceni emberem kibontja az erszényét és nagy pontosan megszólal: – Tessék összeszámítani minden költséget, mert eladtam a tinót. Az árából egy kicsit renoválni akarom az ügyvéd urat.

A fenti festmény Erdélyi Béla festőművész alkotása.

